曝明年擬先訪北京再訪美 鄭麗文：若見習近平會有重大戰略意義
國民黨主席鄭麗文26日透露，希望能在明年上半年前往大陸訪問，並強調若她去，會面對象就是習近平，若沒有這樣的安排就不會赴陸。鄭今（29）日表示，先以北京為優先，再去美國是比較合理的安排，並強調「我見了習主席之後，有很重大的戰略意義跟訊息」。
針對國民黨秘書長李乾龍稱鄭麗文預計3月份訪問中國大陸，鄭今接受廣播節目《千秋萬事》專訪時先是質疑「他有這樣講啊？」並稱「那不是郭正亮建議的嗎？」鄭強調，還沒有確定是3月。
鄭麗文表示，她一上任後就被問何時要與習近平會面，但她說大原則就是上半年，因為下半年就要選舉，國民黨人力資源有限，她的想法是下半年要全力投入輔選，所有訪外的行程預計排在上半年。
至於訪美行，鄭麗文表示，外國使節大力邀請他訪問，美國智庫、美國大學邀請她演講，還有美國僑胞熱烈歡迎，強調一定會訪美，且打算留在美國久一點，見各地的僑胞等；鄭說希望集中在上半年，不僅是北京，去美國行程也都希望集中在上半年。
鄭麗文表示，會以先去北京為優先，因為全世界高度關注，是否如同10年前，馬英九8年執政跟九二共識就會是兩岸對話、破冰的政治基礎，強調「我見了習主席之後，有很重大的戰略意義跟訊息」；鄭說合理的安排是先去北京訪問，再到美國，因美國各界都會高度關注，且過程一定會公開，不可能密室，外界不需要擔心。
