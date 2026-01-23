曝春節聯誼暫定2月24日 海基會：台美關稅後協助台商成工作重點

即時中心／潘柏廷報導

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉，今（23）日下午召開記者會除透露台商春節聯誼暫定2月24日外，更談及先前台美對等關稅確定15%且不疊加下，台商朋友私底下對於台美關稅的確定、未來台美經貿、台灣在整個產業供應鏈扮演的角色，以及有哪些優勢部分，希望能夠得到更多的資訊。因此，羅文嘉強調，海基會今年的工作重點，就是協助台商讓他們知道相關資訊。

羅文嘉今日下午主持海基會記者會，就記者詢問台商春節聯誼相關進度，他透露目前日期暫定2月24日。

至於詳細進行方式，他說第一個原則，春節就是大家團圓、團拜；第二規劃上也希望能夠讓春節回到台灣的台商朋友，能夠一方面看家人，一方面在恢復上班之後，能夠對台灣有更多的認識、了解。

他說明，政府各部會、各單位透過海基會每年春節活動，也能夠把各種有關於台灣經貿、社會各方面的資訊及最新訊息，讓台商的朋友認識，不過進行的內容，現在還在做規劃，等比較確認的時候會再做完整說明。

同時也有記者提問，目前台灣對等關稅已經確定，海基會是否有收到台商的諮詢建議？

對此，羅文嘉表示，雖然沒有收到正式相關請求或陳情，但私下了解很多台商朋友對於台美關稅的確定、未來台美經貿、台灣在整個產業供應鏈扮演的角色，以及有哪些優勢部分，希望能夠得到更多的資訊。

因此，羅文嘉強調，海基會在這段時間給予台商協助，並會找適當時間讓關心這項問題的台商朋友知道，從去年（2025）川普提出對等關稅以來，到現在各國逐漸確認台灣模式，等於是新的時代里程碑，「台灣商人向來是非常靈活有韌性，政府和海基會能夠協助台商做的事情，也會盡快根據這個結果，會在新的一年將其當工作重點來做」。

