曝普發國防手冊基層炸鍋 李明璇：賴清德是在防自己的支持度下降

李明璇表示，「賴清德不是在防老共，而是在防自己的支持度下降」。（圖／取自李明璇臉書）

國防部新版「全民國防手冊」昨（19）日起普發至全國約983萬戶，國民黨前發言人李明璇表示，里長們被搞得人仰馬翻全炸鍋，痛批中央「亂花錢印一堆廢物」，把最吃重的行政人力往下丟 ，基層還要幫忙搞恐嚇宣傳。她說，最可笑的是手冊19頁竟寫「任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息都是假訊息」。

李明璇19日於臉書發文指出，這兩天到各里辦公室走訪，一踏進去就看到地上一箱一箱「中央派下來的貨」。一問，里長們整個火就上來了，大家都在抱怨這本「民防手冊」，把基層搞得人仰馬翻。

廣告 廣告

李明璇表示，賴政府最近端出這本，說是要教大家如果老共打來怎麼應變。結果呢？里幹事抱怨、里長搖頭，基層全部炸鍋。

李明璇說，中央一紙命令，就把最吃重的行政人力往下丟，里幹事要親自發手冊投遞信箱、要面對里民疑惑、還要幫中央搞恐嚇宣傳。

「里長說：亂花錢印一大堆廢物！」。李明璇指出，這個政府最會的不是保護人民，而是「恐嚇人民」。國防預算年年狂漲、武器採購爭議一堆，平常不做實事，以為一本手冊印好，好像就能抵擋飛彈一樣。只會不斷製造恐懼，拉高緊張恐慌，強迫人民活在敵意與焦慮裡。

李明璇表示，真正負責任的政府，除了強化防備，更要降低風險，而不是利用戰爭兩個字來操作選票。「講白了：賴清德不是在防老共，而是在防自己的支持度下降」。

李明璇直言，更荒謬的是，這次手冊的改版，就是為了加上賴清德的「親筆簽名」。政府說：讓民眾更有信賴感。她提到，清朝很有名的乾隆皇帝，很愛到處蓋上自己的章，而現在賴清德也把自己當「清德宗」，把自己的簽名當成一種信仰，真的是讓人啼笑皆非！

李明璇說，最好笑是在第19頁，「倘若臺灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」，她直呼「不是投降就代表輸喔，不是這樣的喔！」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

持槍歹徒闖店打劫！5歲妹「暖遞棒棒糖」逆轉救父感動全球 背後真相曝

義大利「時事披薩店」現況曝！老闆看台人上門感動快哭 大票網友罵爆

假存款單租賓士「連父母都是演員」！悲情男遭騙婚 聽女方1句話氣笑了