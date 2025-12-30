曝曹西平無病痛、睡夢中離世 乾兒子急尋家屬授權處理後事

66歲資深藝人曹西平昨（29）日驚傳於三重住處離世，過去他以直爽犀利的形象著稱，如今逝世的消息一出震驚演藝圈，不少藝人好友皆發聲悼念。今（30）天曹西平乾兒子Jeremy也首度出面發文，請求與曹西平有血緣關係的家屬能將後事交由他處理，並透露曹西平是無病無痛於睡夢中離世，盼能儘速完成後續事宜，讓曹西平能夠安息。

Jeremy透過曹西平的臉書粉專沉痛發聲，自己有很多話想說，但現在沒有任何思緒，目前只想尋求跟曹西平有血緣關係的人，將後事全權交予自己處理，因為兩人沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者無法、也無權協助讓他好好處理曹西平的後事。

Jeremy喊話，「如果有認識四哥家人的人，求你們幫助我請他們同意讓四哥安息」，坦言曹西平是在睡夢中離世，無病無痛，因此不想要讓檢察官相驗大體。他更悲慟表示，明明自己是最親的兒子，最後卻還要公告招領，「我該怎麼做才能好好保護四哥，幫四哥處理好人生的大事。」同時呼籲大家尊重曹西平生平喜愛低調的個性，懇請無關的人暫時不要打擾。

