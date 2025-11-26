曝最嚴重劇本！賴清德說重話：併吞台灣最大威脅不是武力 而是「放棄」

賴清德總統今親自召開記者會，宣布軍購特別預算8年投入1.25兆。（張薷攝）

賴清德總統今召開國安高層會議後隨即開記者會，宣示「守護民主台灣國安行動方案」，賴清德在致詞中強調，在中國併吞台灣的劇本中，最具威脅的不是「武力」，而是「放棄」，守護民主台灣，不被強制併吞，是朝野及全體國人的共同責任；他更提出歷史證明，向侵略者妥協，最後只會換得無止境的戰禍和奴役。

賴清德上午9點30分召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並於11點30分舉行記者會向全國民眾報告，賴總統、副總統蕭美琴、府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、行政院長卓榮泰、國防部長顧立雄、經濟部長龔明鑫等人都出席，顧立雄也將在記者會上簡報。

賴清德表示，在中國所有併吞台灣的劇本當中，最具威脅的，不是武力，而是「放棄」。有一些人在中國的統戰攻勢下，甚至把堅持民主、擁有自由都視為對中國的挑釁，錯以為只要台灣人願意「割捨一些自由」、「犧牲一點主權」，屈辱地接受「民主台灣」變成「中國台灣」就可以換取「和平」。

賴清德指出，然而，歷史證明，向侵略妥協，最後只會換得無止境的戰禍和奴役。他列舉，1938年的歐洲，曾經相信只要捷克割讓一些土地給法西斯，就可以換來「一世代的和平」，結果迎來的是第二次世界大戰的全面爆發，無數的苦難和悲劇跟著而來。

賴也提到，1951年，西藏人民一度以為和北京簽署了「十七條協議」，就可以守住西藏的文化和生活方式，但結果是西藏人民的雪國，變成了共產黨腳下的紅色高原。

「民主不是挑釁，台灣的存在更不是侵略者破壞現狀的藉口！」賴清德表示，做作為民主國家，或許朝野藍綠各有不同立場，但在守護中華民國台灣的民主自由，確保國家主權，反對破壞區域和平穩定現狀的前提下，守護「民主台灣」，不讓台灣被武力或其他強制性方式所併吞、淪為「中國台灣」，必須是政府、朝野以及全體台灣人共同的責任。

賴清德強調，「我們只能團結，也必須團結一致，才能守護我們的國家，守護作為台灣人民的自由」。現在國安團隊及行政部門也將展開行動，為台灣打造足以保衛自己的國防戰力、經濟實力，以及民主防衞機制，為鞏固台灣安全及國家主權，樹立無可動搖的基石。

