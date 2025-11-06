曝有打給林右昌「但電話沒接通」 蘇巧慧解釋：可能因為人在以色列

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨選對會日前拍板，徵召立委蘇巧慧參選新北市長，後續仍須由中執會通過。對此，蘇巧慧今（6）日表示，昨天有打電話給林右昌，可能因為他人在以色列，所以電話沒有接通，但自己會持續向他請益，一起贏得2026的勝利。

2026新北市長選舉，民進黨內包括蘇巧慧、林右昌被看好，林在大罷免期間勤跑新北，但在大罷免開出「31:0」辭職後，行蹤成迷，也逐漸淡出討論範圍，選對會則在昨日確定，將建議中執會徵召蘇巧慧參選新北市。

蘇巧慧透露，昨天有打電話給林右昌，可能因為他人在以色列，電話沒有接通。不過，林右昌近期前往美國、日本、以色列參訪，帶回很多新觀念，大家都是兄弟姐妹、最好的合作夥伴，會各自在不同崗位上一起為台灣努力，這是他們的共識，林右昌也一定會這麼做，自己當然也會繼續向他請教，和團隊、新北市議員們一起贏得2026的勝利。

林右昌在大罷免慘敗、辭去民進黨秘書長職務後，並沈寂了一段時間，但他在10月17日卻突然分享自己近期在思考當前政經局勢下，能為台灣貢獻什麼？做出什麼努力？反思過後逐步有了方向與答案，而他當天晚間也開啟參訪行程，包括前往美國德州、亞利桑那州，4日也透過臉書分享，自己目前在以色列，進行一場科技產業創新與全社會防衛韌性」學習之旅。

