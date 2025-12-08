曝李四川「這時機」參選 李明賢：新北多名議員已準備看板

台北市議員李明賢預估，李四川將在明年3、4月開議前離開北市府。翻攝李明賢臉書



2026新北市長選舉，牽動藍白合佈局。台北市副市長李四川有望代表國民黨參選，台北市議員李明賢今天（12/8）接受廣播節目主持人高嘉瑜訪問時表示，他預估李四川明年3、4月下會期開議前就會投入選戰，甚至透露新北已有很多議員準備好，要讓李四川掛看板。

李明賢接受網路節目「新聞給問嗎？」訪問，高嘉瑜提到新北選戰藍白是否合作？黃國昌會不會選到底？李明賢說，藍白共識是共推一組有勝算的人選，黃國昌先前也公開說，假設新北市民調黃沒有贏，就全力輔選，這是政治誠信問題。

李明賢提到，目前從民調來看，黃國昌落後李四川，不管是內部民調或未來要公開民調，都還有一點時間，還不急。被問及李四川何時離開北市府時，他表示預估在明年3、4月，下會期開議前。

李明賢還透露，中永和、新莊、三重多名新北市議員已經準備好看板了，要讓李四川掛看板。高嘉瑜提問，3、4月會不會太晚？李明賢說，還好啦，按慣例大概3、4、5月提名，尤其是幾位要連任的縣市長，包括台北市蔣萬安、桃園市張善政、基隆、南投等，都希望晚一點提名。

