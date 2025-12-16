曝李登輝24年前1句話談軍費 黃暐瀚嘆：不勝唏噓

自2024年賴清德總統主政後，軍費躍升至戰略轉型等級拉至新高度，例如追加400億美元（1.2兆新台幣）特別預算、2026軍費達GDP的3.3％及擬於2030軍費達GDP的5％。資深媒體人黃暐瀚近日也以「軍費該不該增加」為題發文，回顧前總統李登輝24年前談及軍事預算的相關談話，直言當年的一句反問，如今看來依然毫無違和感，引發網友討論。

黃暐瀚15日在臉書上發文指出，軍費是否增加，從來不是隨意決定的選項，背後必然存在外在威脅與安全考量。他強調，「誰會想多花錢？還不就是因為有人威脅我們」，若非面臨實質壓力，沒有任何政府會主動提高軍事支出。他也提到，2001年李登輝接受台視專訪時的談話，放在今日情境下，仍值得重新檢視與反思。

黃回顧當年，李登輝曾直言，台灣根本沒有人想主動攻打中國大陸，質疑為何軍費必須不斷增加？他同時強調，台灣已走上民主道路，反對與共產黨統一。李登輝也提及前總統蔣經國長年在台灣生活，最終也認同自己是台灣人，顯示台灣主體意識的形成。

黃暐瀚感嘆，「24年過去，如今再看，竟無一點違和感，既驚訝，又不勝唏噓」。

