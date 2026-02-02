曝李貞秀已申請放棄中國籍 陳智菡批「霸凌」：逼迫做不到的事

民眾黨立法院黨團主任陳智菡透露，李貞秀已申請放棄中國籍。（資料畫面）

民眾黨新任6名立委將就職，中配李貞秀的國籍問題引發議論。民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（2日）透露，李貞秀已按照台灣規範，至中國申請放棄國籍，不過，如陸委會主委邱垂正所說「沒有人能夠做到完全註銷中國國籍」，因此現在等於在逼迫李貞秀做沒辦法做到的事。

中選會昨（1日）公告，李貞秀等6名遞補立委將在立法院宣誓就職。內政部表示，依《國籍法》規定，公職人員不得具有雙重國籍，李貞秀應於就職前辦理喪失中國國籍，並於就職日起1年內將喪失證明繳交給立法院，否則將會被解職。

外界關注李貞秀的國籍問題，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（2日）透露，據她了解，李貞秀已按照台灣規範，至中國申請放棄國籍，但正如陸委會主委邱垂正所說，在現階段的兩岸架構下，沒有人能夠做到完全註銷中國國籍，因此，現在等於是要求李貞秀做一件沒有辦法做到的事，「原住民、新住民難道要因出生地而被歧視、霸凌？」

陳智菡表示，前總統蔡英文曾提到，只要她當總統一天，沒有一個國民需要為自己認同而道歉，「這句話難道隨著蔡英文卸任而消失了嗎？」她質疑，李貞秀已來台超過30年，有5個孩子，是道道地地的台灣人，且取得中華民國身分證10年以上，也因此取得了參政權，若中選會認定李貞秀具參政資格，「但為何內政部不這麼認為，這2個機關到底出了什麼問題？」





