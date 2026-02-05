曝李貞秀未完成退籍申請手續 劉世芳：應由立院解職

即時中心／潘柏廷、許雯絜報導

民眾黨新科立委、中配李貞秀，因尚未放棄中國國籍，使得在本（2）月3日正式就職後持續陷入爭議。對此，內政部長劉世芳今（5）日強調，按照目前的看法，會認為李貞秀並沒有完成退籍的申請手續，解職部分就由立法院做解職機關上面應該有的程序。

針對李貞秀未放棄中國國籍一事，劉世芳今日上午在行政院會後記者會表示，內政部這兩天已經將《國籍法》第20條公告給大家周知，但在1月30日前就陸續把《國籍法》第20條相關規定，用行文方式給李貞秀、中選會、司法院秘書長、立法院秘書長，因為相關單位所主管的法律各不相同。

劉世芳接著說，但內政部是屬於《國籍法》的主管機關，就要善盡提醒的責任；李貞秀女士正式就職之前，必須申請放棄中華人民共和國的國籍，這件事情無庸置疑，理論上李貞秀要把官方正式的退籍文件，要送給立法院，內政部已經將相關條文送給立法院秘書長參考，相信立法院非常清楚。

因此她透露，到目前為止，內政部並沒有收到，有關於李貞秀退籍中華人民共和國國籍的申請表影本，所以理論上可能李貞秀並沒有完成全部的就職手續。

話鋒一轉，劉世芳說明，民選公職的解職機關，立法委員是立法院，直轄市議員則是行政院，省轄縣市議員為內政部，山地區域的原住民代表是直轄市政府，鄉鎮市代表是縣市政府，村里長是鄉鎮市區公所、公職人員則是各該主管機關。

她舉例，內政部去年（2025）已經解除南投縣前議員史雪燕的職務，雖然史雪燕已經結束任期，而在村里長部分也要求各縣市地方政府解除職務，「國籍法第20條非常明確，而且寫在條文內，不是寫在行政命令；按照目前的看法，會認為李貞秀並沒有完成退籍的申請手續，解職部分就由立法院做解職機關上面應該有的程序」。





