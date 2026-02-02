曝李貞秀「已申請放棄中國籍」 陳智菡批「霸凌」：她是道道地地的台灣人

台北市 / 武廷融 綜合報導

中國籍配偶李貞秀遞補民眾黨不分區立委，將在2月3日宣誓就職，成為首位中配立委。不過她的國籍問題仍引發議論，內政部日前重申，依《國籍法》規定，公職人員不得具有雙重國籍，因此李貞秀應提出放棄中國籍申請。民眾黨團主任陳智菡今(2)日透露，李貞秀已經按照台灣規範，到中國申請放棄國籍，但就如陸委會主委邱垂正所說，「沒有人可以做到這件事情」。

中選會昨(1)日公告李貞秀遞補當選民眾黨不分區立委，內政部重申，依《國籍法》規定，公職人員不得具有雙重國籍，李貞秀應於就職前辦理喪失中國大陸國籍，並於就職日起1年內將喪失證明繳交給立法院，否則應由立法院解職。

陳智菡今日受訪時表示，李貞秀已經按照台灣的規範，到中國申請放棄國籍，但正如邱垂正所說，在現階段的兩岸的架構之下，沒有人能夠做到這件事情。陳智菡也質疑，現在台灣的國民不管是原住民、新住民，難道要因為出生地而被歧視、霸凌？

陳智菡強調，李貞秀已經來台灣超過30年，有5個孩子，是道道地地的台灣人，已經取得中華民國的身分證10年以上，因此取得參政權。且中選會已經頒發李貞秀的當選證書。陳智菡也反嗆，如果中選會認定李貞秀具有可以參政的資格，為什麼內政部說她沒有？這兩個機關之間到底出了什麼問題？

