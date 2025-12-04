曝林俊憲民調與對手拉近 謝龍介驚爆：快到出狠招的時候

民進黨台南市長初選倒數逾一個月，原本檯面下的競合角力，近日浮上檯面，形成隔空論戰。「憲妃之爭」持續延燒，攻防言論愈趨尖銳。民進黨立委林俊憲3日接受專訪時，點名批評台南市長參選人陳亭妃，與台南市議會前議長郭信良在過去台南市議長選舉中，曾兩度主導跑票與叛黨事件。對此，國民黨立委謝龍介4日就預言表示，「林俊憲現在快到出狠招的時候，攻擊就是最好的防守」。

謝龍介4日接受《中天新聞》專訪時指出，從民調與選戰時序切入觀察，直言林俊憲近期民調上升，與對手距離快速拉近，使其士氣也隨之高漲。他認為，正因選情逼近、信心提升，林俊憲選擇提前打出「鬼牌」議題，以跑票舊事作為核心攻防，並不令人意外。謝龍介指出，當年郭信良擔任議長期間退黨、拉攏議員跑票等過程，皆為公開可檢視的事實，如今再被翻出，正是初選激烈競逐下的手段之一。

謝龍介分析稱，初選投票約在明年1月中旬，剩下不到40天，對林俊憲而言堪稱關鍵期。他表示，過去林俊憲在台南縣區耕耘較少，基層認識度不足，但近一年半來大舉設立看板、推出政見藍圖，在短期內建立組織動員陣容，也確實有效追近選情。如今激情攻防再升級，正反映濃縮時程下的戰術操作，「他現在快到出狠招的時候，攻擊就是最好的防守，不然他恐怕就沒辦法逆轉了」，成為選戰核心邏輯。

謝龍介更直言，台南地方政壇目前民進黨多數公職與提名團隊皆公開站隊林俊憲，組織動員陣線看似全面展開。他指出，賴清德總統與林俊憲過往緊密的政治信賴關係，亦是外界與當地選民普遍熟悉的政治背景。「賴清德總統對林俊憲比較是自己人，本來就是事實不需要迴避」，更點出兩人的政治連結長期以來即被外界所理解與討論。

