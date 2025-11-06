曝林右昌沒接電話 蘇巧慧稱「人在以色列」：大家會一起努力贏下2026

記者楊士誼／台北報導

民進黨選對會拍板由新北黨部主委、立委蘇巧慧出戰新北市長，蘇巧慧今（6）日受訪表示，自己昨天有打電話給黨前秘書長林右昌，但可能林右昌在以色列的關係，沒有接到電話。她表示，大家是兄弟姐妹、最好的合作夥伴，會在各自不同的崗位上為台灣一起努力，這是大家都有的共識，「我想右昌也一定會這樣做」。自己也會和林右昌、團隊、新北議員們一起贏下2026。

媒體詢問，怎麼看國民黨主席鄭麗文？蘇巧慧上午在立法院受訪時表示，鄭麗文上任之後的種種發言和態度，台灣人民都看在眼裡；是不是未來要走的方向，台灣人民也有公斷和決定。但民進黨自始自終都堅持台灣的主體性，未來也一樣會在台灣優先、台灣價值優先的道路上前進，「我想我在爭取這個位置的時候，我一開始第一句話就是：堅定台灣民主、推動新北進步，我未來也會朝這樣的方向前進」。

蘇巧慧也表示，她很感謝選對會在昨天作成決議，推薦自己成為新北市長候選人，未來民進黨也會有正式程序，逐步完成提名階段。她指出，在這段時間當中，也經過了非常完整的過程，包括10月中有將近兩週的徵詢期間，除了選對會的成員徵詢之外，也有公開報名期，讓有意願，有志於服務新北市民的人選都可以主動前來。她表示，自己是唯一報名的人選，她想選對會也是因此在考量種種條件之後，推薦自己成為提名人選，「我很珍惜這樣的機會，我會繼續努力」。

蘇巧慧也指出，自己昨天有打電話給林右昌，「那可能因為是在以色列的關係，所以這個電話沒有接通到」。她說，林右昌最近這段期間，不管在美國、日本、以色列都進行非常多的參訪，也帶回來很多新的觀念。她強調，大家是兄弟姊妹、最好的合作夥伴，會在各自不同的崗位上為台灣一起努力，這是大家都有的共識，「我想右昌也一定會這樣做」。蘇巧慧說，自己當然更會繼續請教林右昌，和他、整個團隊、所有新北議員們一起贏得2026的勝利。

