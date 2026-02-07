曝林義雄曾告知生平不願被創作 紀錄片導演陳麗貴嘆：揮之不去的巨大傷痛

紀錄片導演陳麗貴今天（7日）發文透露，過去林義雄曾告訴自己，不希望有人再去編造杜撰或創作他的生平事蹟。（圖／取自陳麗貴臉書）

翻拍自1980年代震驚社會的「林宅血案」電影《世紀血案》，劇組被爆出從未取得受害家屬林義雄等人的授權和聯繫就擅自開拍，慘遭各界撻伐。對此，曾拍攝台灣歷史上諸多政治人物紀錄片的導演陳麗貴今天（7日）發文透露，過去林義雄曾告訴自己，不希望有人再去編造杜撰或創作他的生平事蹟，「那是不可言說，不忍回望，卻又揮之不去的巨大傷痛」。

針對電影《世紀血案》改編自台灣沉痛歷史「林宅血案」，但劇組拍攝前卻未取得林義雄及其家屬同意，陳麗貴今天發文表示，長年追隨林義雄先生參與人民作主運動的志工，都學會低調行事與謹言慎行，更不會輕易地去碰觸40多年前發生的那件事，他們都知道那是不可言說，不忍回望，卻又揮之不去的巨大傷痛。

陳麗貴回顧，2005年蔡瑞月基金會以林義雄的故事編舞「林義雄靜默的腳步」，她當時興奮的告知林義雄，沒想到他竟正色地向自己說，他的生平事蹟與思想都已寫在著作中，不希望有人再去編造杜撰或創作。百年後，若有人這麼做，他會叫女兒奐均去提告。此後，若有人告訴她，想以林義雄的故事從事任何創作，自己都會轉告這段話。

陳麗貴表示，也許有人會覺得林義雄不近人情，那是因為他們不了解何謂凄入肝脾、椎心刺骨。90年代林義雄返台後陸續成立慈林教育基金會與核四公投促進會，期以教育文化提升民族心靈，並以實際行動深化台灣民主，那是他對台灣的愛，也是他的自我療傷。除了每年228在義光教會與慈林墓園舉辦追思會之外，林義雄鮮少對外提及1980年發生的那件往事。

陳麗貴提到，2020年，血案發生40周年之際，積累40年的創痛與壓力一夕之間如山洪爆發，身心崩潰的林義雄拉著林太太衝到母親和雙胞胎女兒的墓園放鞭炮，並對林太太說：「40年了，我們該放下了！」

「40年了，血案未明，真相大濛」，陳麗貴說，當初加害者集團警總發言人徐梅鄰的孫子徐琨華導演拍攝《世紀血案》是為了翻轉歷史詮釋？還是為了製造台灣內部的衝突？而徐琨華的父親徐小明也是電影導演。

陳麗貴指出，徐小明1995年曾執導以美麗島事件為背景的《去年冬天》，劇情將台灣民主史上重大事件化約為一段背德、負心、背棄理想的師生戀情，讓她不禁質疑是否也是刻意以虛構人物的道德瑕疵去淡化、扭曲《美麗島事件》的歷史意義。

陳麗貴直言，《世紀血案》毫無前奏，突告殺青，宣傳記者會上演員的輕佻談話引起社會譁然。據說影片劇本還在修改中，但不管影片最終如何呈現，「光是這樣的殺青姿態就是一種對社會的挑釁與傷害，更何況是對家屬！」



