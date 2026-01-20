曝柯志恩民調最大變數！謝寒冰示警：綠營還在游離，這大咖「消失1年恐出馬」

​民進黨拍板由立委賴瑞隆挑戰2026高雄市長，與國民黨立委柯志恩的對決受到高度關注，《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮；媒體人謝寒冰認為，這只是因為綠營尚未整合完成。

謝寒冰在《何橞瑢辣晚報》節目中表示，賴瑞隆民調相對低迷，主要是因為過去力挺立委邱議瑩、林岱樺等人的選民「還沒做好心理準備」，去支持勉強出線的賴瑞隆。

「所以也不用太高興」，謝寒冰進一步解釋，在綠營選民還在游離的情況下，柯志恩民調比較高也算正常，後面若賴瑞隆儘量努力、賴清德強力輔選，甚至因病消失逾一年的前高雄市長陳菊，也不排除露面輔選的可能，屆時在民進黨動員整合的情況下，柯志恩還有很長的路要走。謝寒冰提醒，別忘了那是「民進黨擺個西瓜都會贏」的高雄。

