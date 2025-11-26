曝柯文哲回歸起手式！港媒分析1操作「施壓國民黨」 2布局牽動藍綠白版圖

無論是近期影片流量可觀，還是預告將於12月中下旬啟動的「土城十講」系列活動，民眾黨前主席柯文哲「回歸政壇」意圖明確，港媒《中評社》分析，柯文哲在藍白主席峰會後釋放「復出」的訊息，是有意站在現任主席黃國昌背後、提民眾黨增加藍白合籌碼，另一方面也能強化批判民進黨的力道，《中評社》解析，柯文哲將成為牽動藍綠白三方布局的關鍵。

《中評社》指出，柯文哲的網路聲量雖已非巔峰，但從他YouTube影片流量可觀、活動消息，甚至回到民眾黨中央的消息來看，民眾黨內部正在評估，如何將柯文哲的「基本盤」轉化為2026大選的政治能量。不過此舉也讓綠營見獵心喜，開始聚焦在白營「兩個太陽」的問題上。

另外《中評社》解讀，柯文哲在藍白主席峰會後釋放「復出」消息，為的是有效施壓藍營、替民眾黨增加藍白合的談判籌碼，畢竟所有人都清楚，黃國昌雖然強勢，但在與國民黨協商的過程中，政治能量遠不如柯文哲。《中評社》也指出，隨著柯文哲為復出試水溫，一定會對民進黨2026大選造成衝擊，後續政治攻防的激化更是可預期的。

