曝柯文哲在家做這事 陳佩琪開嗆網友：先生差點沒命！要我禁聲？

記者李鴻典／台北報導

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（14）天再曝柯文哲在家最新動態，她說，先生出來這幾個月，本來還會專心寫書，最近不寫了，都專心看卷宗。她也開嗆網友，「我的先生受到司法如此迫害、折磨，還差點沒命，我做太太的要禁聲才是？等先生官司告一段落，或許我會少寫一點吧！」

陳佩琪今（14）天再曝柯文哲在家最新動態，她說，先生出來這幾個月，本來還會專心寫書，最近不寫了，都專心看卷宗。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

陳佩琪說，網軍最愛罵她「那個愛寫臉書的落選人老婆啊…」，說她不比我們第一夫人永遠沒有聲音，說沒聲音才是女性的美德，也是台灣女性該有的形象，網軍都在比說全世界的第一夫人哪個最沒有聲音、哪個人誰就是最厲害的、最受人尊崇的？

陳佩琪開嗆，「沒有聲音就是最光榮的事？？？ 我的先生受到司法如此迫害、折磨，還差點沒命，我做太太的要禁聲才是？等先生官司告一段落，或許我會少寫一點吧！」

陳佩琪也提到，先生出來這幾個月，本來還會專心寫書，最近不寫了，都專心看卷宗，昨天他休息時間偶然撇見賴總統在罵在野黨說：「不知反省」、「沒有得到教訓」，他是有點感傷地跟她說：「小英總統去年初還會找我去總統府吃牛肉麵共商國事， 我們新的總統啊…」。

說到這裡，阿北的標準動作又出來了，陳佩琪說，就是“嘖嘖嘖、搖搖頭”，「賴清德啊，就只會把我抓去土城關起來而已，而且沒證據下還關了一年哩…」

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

