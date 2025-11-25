曝柯文哲快要復出 陳佩琪解釋「兩個太陽」：他根本不會去觀察
民眾黨前黨主席柯文哲近期回到民眾黨中央黨部的台玻大樓2樓辦公室辦公，昨（24日）與現任黨主席黃國昌合體拍片，笑談「兩顆太陽」問題，表示「兩個太陽比沒有太陽好」、「兩個太陽都怕熱度不夠」。柯文哲妻子陳佩琪25日接受民眾黨官方節目訪問，陳坦言柯文哲去年12月離開看守所時，就將黨主席交接過程寫在筆記裡面，且柯對黃有很大的期許跟讚美，甚至稱「這一年若沒有他，民眾黨早就垮了」。
民眾黨官方YouTube「民眾之聲」25日邀請邀請陳佩琪接受《言之有午》 節目訪問。陳佩琪透露，柯文哲特別叮囑要她務必代為向「小草」們與支持者問候，「這整整一年來，支撐他（柯文哲）撐下去的真正心靈動力，就是來自小草與支持者的相挺。」
談到柯文哲出所後的適應狀況，主持人許甫以「男生當兵退伍後常需要一段時間恢復」為例，詢問柯文哲是否也出現類似情形？陳佩琪說，柯文哲本來就常向外界坦言自己有輕微亞斯伯格特質，不喜歡與過多人群互動，而長期被羈押在相對封閉的環境裡，確實讓他重回較為封閉、退縮的狀態。
陳佩琪提及，柯文哲需要一段時間重新適應與社會互動的節奏，「很多小草會問，為什麼阿北沒有出來活動，或是沒有出來跟大家打招呼？其實不是不想，而是他真的需要時間。」人在經歷長期壓力性事件後，要恢復到原本的社會互動狀態，通常需要3到6個月，但相信隨著時間推移，加上年底辯論會是一個重要轉折點，「12月底之後，阿北應該會慢慢恢復，重新跟小草、跟民眾黨的黨公職有更多互動的機會。」
許甫也補充道，或許在過年前後，大家就有機會看到柯文哲再次向支持者問候、拜年，大家可以期待一下。
而陳佩琪也展示柯文哲在北所買的信紙，是柯羈押期間做的筆記。陳佩琪指出，筆記本總共有大約十本，每一本都是密密麻麻的字跡，「他寫字很醜，大家都知道，但這些字每一筆都是他自己寫下來的。」紙上劃掉的地方，更是他學習過程的痕跡，「劃掉代表他已經查過，也真正理解了」。
談到羈押期間的生活細節，陳佩琪回憶道，柯文哲去年第一次被羈押4個月時，曾主動要求「不用送菜」，把送菜權限全部關閉，柯文哲原以為最多只會羈押4個月，加上外界還有人惡意送「起酥蛋糕」、「羈押飯」羞辱，所以乾脆不讓家屬送任何東西，但今年再次被羈押後，外界盛傳「羈押到一審、再羈押到二審」，柯才首肯讓她送菜。
此外，陳佩琪也多次提到黃國昌，表示除了小草一路支持以外，黨工與黨內幹部也在最艱難的時刻伸出援手，替她搶旁聽證、協助在北所外辦活動，無論春節、端午、中秋，甚至柯文哲的生日，民眾黨始終沒有缺席，其中讓她最難忘的是今年830走讀活動。
陳佩琪提到，家屬對黃國昌的感謝遠比外界想像深，日前回柯文哲新竹老家時，婆婆何瑞英還不停叮嚀，「如果見到黃國昌，一定要跟他說謝謝。」黃國昌去年不僅以黨公職身分協助，更在許多時候是「私下默默付出」，不計代價地陪著家屬度過最黑暗的時刻，「雖然他是學法律的，但一般人面對檢察官的壓力都會害怕，我相信他也不是毫無心理負擔。」而家屬都看在眼裡，特別是 830走讀活動，黃國昌投入的體力、承受的風險，都讓她深受感動。
談到民眾黨主席的交接過程，陳佩琪透露，柯文哲在去年 12 月出所時，就已經寫在筆記裡，認為黃國昌是最能承擔黨主席責任的人選，當時恰逢農曆年前、黨主席選舉即將展開，她還特地將筆記中柯文哲寫給黃國昌的一些期許影印下來，「我拿給國昌說，『這是主席對你的期待，但我們是民主政黨，還是要經過黨員投票才算數。』」最終黃國昌以高得票率當選，是不負眾望。
陳佩琪說，外界有人評論柯文哲辭黨主席，是「把自己的光環交出去」，但柯文哲私下說過「那是我做過最重要、也最正確的決定」，且柯文哲直言，如果當時沒選出新的黨主席，只是一直代理來代理去，「民眾黨早就垮掉了。」
陳佩琪轉述，柯文哲認為黃國昌年輕、有體力、有執行力，把民眾黨帶出新的氣象，柯文哲出所後時常看的影片，就是黃國昌過去一年來的直播、質詢，「柯文哲對黃國昌有很大的期許與讚美，柯甚至說『這一年若沒有他，民眾黨早就垮了』。」
陳佩琪強調，外界炒作「兩個太陽」是完全不理解柯文哲的個性，「以他亞斯伯格、比較自閉的特質，他根本不會去觀察誰跟誰講話比較多。」在柯文哲心中誰當主席，就帶領大家一起走，而不是分裂競爭。
