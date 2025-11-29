曝柯文哲搭車書不讀了改追「萊爾校長」 叮囑她上節目勿談國政

陳佩琪透露，柯文哲要她上節目少討論國政。（翻攝自陳佩琪臉書）

民眾黨前主席柯文哲的夫人陳佩琪，近日透過臉書分享柯文哲「復出」後的家庭生活。她透露，原本在車上熱衷閱讀高深書籍的柯文哲，近來改看動畫，還常看到哈哈大笑。陳佩琪也首度證實，在接受媒體訪問前，柯曾親自交代「不可對國政發表意見」，儘管柯文哲要求低調，但陳佩琪在節目中分享感謝黨公職的言論，卻意外引發名嘴過度解讀，讓她感嘆「名嘴瞎掰功力」之深。

陳佩琪週六（29日）上午再度於臉書分享柯文哲近況，她說柯文哲自九月初重返公眾視野後，似乎有了性格上的轉變，以前一起搭車跑活動，柯文哲都在車上看《量子力學》，但最近卻總是用電腦看起國民黨推出的惡搞動畫《萊爾校長》，哈哈大笑稱讚：「這太好笑了、太好笑了，作者太有才了……」

廣告 廣告

陳佩琪又說，自己在2024年大選後幾乎未再上專訪，日前受主持人許甫邀約，還猶豫要談什麼內容，柯文哲叮嚀她只能聊家中生活、不要「嘴他」，也「不可對國政發表意見」。陳佩琪表示，她完全照做，節目上只分享獄中筆記、身心狀態與黨務活動背後支持者的辛勞。

陳佩琪提到，節目播出後，她原本只是感謝黨公職與支持者，卻被部分政論節目解讀成「替柯文哲復出開路」，甚至暗示「黃國昌可以走了」。她直指這些說法宛如重回去年羈押期間，政治評論員與網友接連爆料「比特幣」、「冷錢包」、「三億現金藏家中」等陰影，讓她驚覺：「原來要當名嘴，還是要有點瞎掰的功力才行啦！」





更多《鏡新聞》報導

曝柯文哲北所假日菜單「吃到快變兔子」 陳佩琪笑稱出書要請賴清德寫序

陳佩琪看1.2億豪宅 台大醫憶同行看帝寶遭擋「一票醫師點頭」

「槍斃柯文哲」貼文遭檢舉下架 陳佩琪批META不懂賴政府殘暴