曝柯文哲曾做「攝護腺手術」 陳佩琪：心跳剩下30多我擔心到不行

陳佩琪曝柯文哲曾做「攝護腺手術」。（翻攝自臉書@陳佩琪）

柯文哲妻子陳佩琪過去常在臉書分享自己的日常，她今（6）日突然說，柯文哲過去曾數次在台大醫院接受小手術，有次攝護腺手術，打了Propofol後在觀察室心跳剩下30多，雖然血氧沒掉，但她擔心到不行，眼睛一直盯著監視器瞧。

陳佩琪說，去年約年中吧，有次一剛開庭，就聽沈慶京的律師說他的當事人腎臟引流管都是血（應是嚴重感染導致） ，且從昨晚就無法止住，所以今天無法繼續出庭，希望庭上能裁定送他去鄰近的台大醫院治療）因台北醫院已經表明無法處理了，且這位當事人本就長期在台大就診。

廣告 廣告

陳佩琪表示，法官同意了，但要法警先將沈慶京送回北所（在土城） ， 然後再由北所決定是否送台大，自己在法庭上聽到了這段，本是低頭漫不經心地，聽了突然驚覺過來。

陳佩琪指出，去年柯文哲生回家後和他聊起這段，他說聽起來也是覺得奇怪，難怪2人是同行，思維都一樣，心想台大醫院就在北院旁邊，病人要先送回北所再送來台大？

陳佩琪稱，法官可能這輩子都沒被告過，醫生要是跟病人講，「請遵從感控規定，從那門進來，現在請你出去，改從另一邊進來」，哇，病人不出事則已， 一旦出事，大概要被告到天涯海角了，這輩子醫生也不用幹了，就算病人沒出事，其醫療態度大概也會被投訴到外太空去了，讓全宇宙都認識，「畢竟醫學和司法是不同」。

陳佩琪說，記得去年曾在某個場合遇到邱毅，他問柯文哲開刀，一直站在隔離室的門外守候著，那光景實在叫人心疼，他問陳不能進去看嗎？她說，是可以，是在等法官裁定術後她是否可見上先生一面，她說，法官不是在偷懶、讓人找不到，而是戒護員說的他們是在等法官裁示2人可不可以見，法官在開庭，所以不好找，法警一直要她再等等、再等等。

陳佩琪也說，柯文哲過去也曾數次在台大醫院接受小手術，一次是心導管檢查，結果術後在恢復室時，他腹股溝傷口大量噴血，趕快大嗓門呼喊人來幫忙；還有一次攝護腺手術，打了Propofol後在觀察室心跳剩下30多， 雖然血氧沒掉，但也讓她擔心到不行，眼睛一直盯著監視器瞧。

陳佩琪表示，手術後有家屬陪伴很重要啊，有事可以發揮大聲公的功能求救啊，但自己卻不行，為什麼不行？因為柯文哲當台北市長時，企業家求見他， 出來後面露微笑，檢察官據此推定這是「兩相合謀犯意、圖利京華城」，另外，議員便當會陳情，沒第一時間拒絕， 讓幕僚寫在追蹤代辦事項表中；都發局送公展文上來， 市長不知簽公展文違法，大筆一揮就簽下去，結果羈押1年，求刑數10年。

更多鏡週刊報導

鋒面通過「這些地區」防雨彈來襲！ 寒流南下「氣溫將逐漸下降」

川普、習近平通話引熱議 他看內容笑翻：談台灣都在打哈哈

不會讓日本人失望！川普公開力挺高市早苗 預告「期待3/19在白宮歡迎妳」