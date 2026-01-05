曝柯文哲曾慰留！黃國昌今早已簽離職書

民眾黨主席黃國昌（右）民眾黨前主席柯文哲（左）。（民眾黨提供）

民眾黨創黨主席柯文哲2024年所設的黨內不分區立委兩年條款將於2月1日到期，民眾黨團總召、現任黨主席黃國昌今宣布，今早已在黨團簽署離職書，但力推代理孕母修法的陳昭姿比較特別，這是她與民眾黨前主席柯文哲處理的問題，但其他人的兩年條款不會受任何影響。





黃國昌受訪時指出，立委請辭有一些行政程序要跑，因此今天黨團會把各委員的辭職書收齊，等到月底送出，2月1日才有辦法讓新的委員在最短的時間接上。由於有些作業是中選會、內政部要跑，考量民進黨政府無恥程度，要算空窗期會搞多久，會不會從中上下其手，都要先預防。

此外，黃國昌也回顧，去年夏天，有兩方黨代表提案要暫緩兩年條款、執行，當天他告訴大家民眾黨遭受攻擊，黨一定要團結，都是為黨好，徵求大家同意可否不要表決，並宣布維持兩年條款制度，除非柯文哲另有指示。





針對柯文哲是否會指示，因黃國昌遭到司法追殺，讓其續留立院？黃國昌坦言，柯文哲確實有跟他提過，但他是主席又是總召，希望黨給外界的感覺是有制度的，且接下來黨團的運作他也不是撒手不管，未來黨團運作仍會持續參與，每週二、週五的晨會，還是會與新任立委一同開會。