曝柯文哲最新近況！陳佩琪轟網軍：「先生差點沒命」要我噤聲

民眾黨前黨主席柯文哲交保後，其近況一直受到外界關注。柯文哲妻子陳佩琪近來頻頻更新柯文哲現況，她今日又再度在其社群平台表示，柯文哲遭遇司法折磨，甚至差點沒命，身為妻子當然要幫先生發聲，怎會要求她噤聲。

柯文哲交保後，其近況一直受到外界關注。（圖/資料照）

陳佩琪今天（14日）表示，網軍最愛罵她「那個愛寫臉書的落選人老婆啊…」，說自己不比第一夫人永遠沒有聲音，說沒聲音才是女性的美德，也是台灣女性該有的形象，網軍都在比說全世界的第一夫人哪個最沒有聲音、哪個人誰就是最厲害的、最受人尊崇的？沒有聲音就是最光榮的事。

柯文哲關注近來政治局勢。（圖取自陳佩琪臉書）

陳佩琪怒批，自己的先生受到司法如此迫害、折磨，還差點沒命，自己做太太的要禁聲才是？等先生官司告一段落，或許她會少寫一點吧。

陳佩琪感嘆，柯文哲出來這幾個月，本來還會專心寫書，最近不寫了，都專心看卷宗，昨天柯文哲休息時間偶然撇見總統賴清德在罵在野黨說：「不知反省」、「沒有得到教訓」，柯是有點感傷地跟自己說：「小英總統去年初還會找我去總統府吃牛肉麵共商國事， 我們新的總統啊…」，說到這裡，阿北的標準動作又出來了，就是嘖嘖嘖、搖搖頭，「賴清德啊，就只會把我抓去土城關起來而已，而且沒證據下還關了一年…」。

