曝柯文哲最近忙著上醫學課程 陳佩琪：外專資格岌岌可危

涉及京華城案和政治獻金案的前民眾黨主席柯文哲，在歷經羈押1年後，今年9月以7千萬元交保，柯的妻子陳佩琪在先生交保後也頻頻在臉書發文，分享柯P的近況。陳佩琪今（20）晚再度發文，透露先生最近在忙著上醫學相關課程。

柯文哲妻子陳佩琪20日晚間臉書發文分享先生的近況。（圖／陳佩琪臉書）

陳佩琪晚間在臉書發文提到，先生出來後，常跟她吹牛說自己很耐關、不投降，都是拜從小患有「自閉症」的兄弟「亞斯伯格症」所賜，不喜生活享受，習慣平淡過日子。先生說在裡面看了很多書，學問功力大增，出來後努力跟上AI腳步，聽榆修和奕霆的直播說他和AI一言不合，還會吵起架來？

陳佩琪透露，不久前柯P才上網買了套AI軟體，月花650元，常常在書房用一用，就跑出來跟我說：「AI太好用了，太好用了，我也給妳買一個，妳學問就會大大增加…」講這話，聽起來不就在暗示我學問…，是有點氣，加上廚房裡忙得焦頭爛額的…這時候她就會回對方，「如果要吃飯，請你一旁坐好，麻煩安靜一點…」，他才識相地、拍拍屁股走了。

陳佩琪說，小草們關心阿北最近在忙什麼？拍片、運動、健身、開會、見見老朋友，此外還有一個較不為人知的，「就是忙著上醫學有關的課程啦！」他被關1年，幸好9月初有出來，不然整年外專都沒學分，外專資格是岌岌可危。

陳佩琪透露柯文哲近期忙著上醫學課程否則外專資格是岌岌可危。（圖／陳佩琪臉書）

陳佩琪透露，那天醫學會結束，我們一起走回家，他說他認識個醫生，醫師沒做多久就去從政了，有天兩人某場合見面聊天，這位醫師跟他說：「我啊，都趁出國參訪時，順便去辦在那裏的醫學會簽名拿學分，所以他都保有醫師證書的資格喔…」先生好生羨慕，他說他從來沒想過這招哩，不過自己跟先生說：「人家可以，你不行，『綠能你不能』要牢記在心！」先生點頭如搗蒜，對我的說法極為認同。

陳佩琪還說，除醫學課程外，他也努力補足這1年資訊的落差，除混在AI領域外，其他就最喜歡在YOUTUBE上看看這1年來發生、但他不知道的事，像最近他在看國昌主席的一段演講（還是直播？）國昌提到民進黨政府為什麼走到32：0這一步？我們民眾黨只要是好的法案，都可以協商、都可以談，但賴不想談，就是要搞專制獨裁、搞帝制，想為所欲為，上任後就對國民黨立委來個大罷免，然後把民眾黨主席抓去關，這就是為什麼小草痛恨民進黨達九成以上、為什麼在野要攜手合作、共同監督政府的原因，這不就是民進黨和賴清德逼出來的嗎？

陳佩琪指出， 有次她跟柯文哲吹牛說，你不在這１年，她自認寫得最傳神的是這段：「去年總統大選後、520前總統交接的空檔，先生最常跟我講的是：『總統當選人怎麼都還沒來找我們在野黨談合作啊？』他講還不止一次，過一段時間後又會再問一次：『賴清德怎麼還沒來找在野黨協商啊？』或許他還不知道賴清德是怎麼樣的人吧， 一次又一次， 一次又一次，果然不久就被當成被消滅的對象，被抓去關了」。

柯文哲。（資料照／中天新聞）

最後陳佩琪分享，最近家裡加入新住客，是本藏法師的作品，大家看出這姿勢的涵義了嗎？人家這樣對待我們，我們要踏穩腳步，不被打倒，這些惡意和羞辱，對我們來說for what？ 希望我們能早日體驗大師傳遞的禪意，期待哪天能達到如此境界。

