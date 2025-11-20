曝柯文哲最近忙著上醫學課程 陳佩琪：外專資格岌岌可危
涉及京華城案和政治獻金案的前民眾黨主席柯文哲，在歷經羈押1年後，今年9月以7千萬元交保，柯的妻子陳佩琪在先生交保後也頻頻在臉書發文，分享柯P的近況。陳佩琪今（20）晚再度發文，透露先生最近在忙著上醫學相關課程。
陳佩琪晚間在臉書發文提到，先生出來後，常跟她吹牛說自己很耐關、不投降，都是拜從小患有「自閉症」的兄弟「亞斯伯格症」所賜，不喜生活享受，習慣平淡過日子。先生說在裡面看了很多書，學問功力大增，出來後努力跟上AI腳步，聽榆修和奕霆的直播說他和AI一言不合，還會吵起架來？
陳佩琪透露，不久前柯P才上網買了套AI軟體，月花650元，常常在書房用一用，就跑出來跟我說：「AI太好用了，太好用了，我也給妳買一個，妳學問就會大大增加…」講這話，聽起來不就在暗示我學問…，是有點氣，加上廚房裡忙得焦頭爛額的…這時候她就會回對方，「如果要吃飯，請你一旁坐好，麻煩安靜一點…」，他才識相地、拍拍屁股走了。
陳佩琪說，小草們關心阿北最近在忙什麼？拍片、運動、健身、開會、見見老朋友，此外還有一個較不為人知的，「就是忙著上醫學有關的課程啦！」他被關1年，幸好9月初有出來，不然整年外專都沒學分，外專資格是岌岌可危。
陳佩琪透露，那天醫學會結束，我們一起走回家，他說他認識個醫生，醫師沒做多久就去從政了，有天兩人某場合見面聊天，這位醫師跟他說：「我啊，都趁出國參訪時，順便去辦在那裏的醫學會簽名拿學分，所以他都保有醫師證書的資格喔…」先生好生羨慕，他說他從來沒想過這招哩，不過自己跟先生說：「人家可以，你不行，『綠能你不能』要牢記在心！」先生點頭如搗蒜，對我的說法極為認同。
陳佩琪還說，除醫學課程外，他也努力補足這1年資訊的落差，除混在AI領域外，其他就最喜歡在YOUTUBE上看看這1年來發生、但他不知道的事，像最近他在看國昌主席的一段演講（還是直播？）國昌提到民進黨政府為什麼走到32：0這一步？我們民眾黨只要是好的法案，都可以協商、都可以談，但賴不想談，就是要搞專制獨裁、搞帝制，想為所欲為，上任後就對國民黨立委來個大罷免，然後把民眾黨主席抓去關，這就是為什麼小草痛恨民進黨達九成以上、為什麼在野要攜手合作、共同監督政府的原因，這不就是民進黨和賴清德逼出來的嗎？
陳佩琪指出， 有次她跟柯文哲吹牛說，你不在這１年，她自認寫得最傳神的是這段：「去年總統大選後、520前總統交接的空檔，先生最常跟我講的是：『總統當選人怎麼都還沒來找我們在野黨談合作啊？』他講還不止一次，過一段時間後又會再問一次：『賴清德怎麼還沒來找在野黨協商啊？』或許他還不知道賴清德是怎麼樣的人吧， 一次又一次， 一次又一次，果然不久就被當成被消滅的對象，被抓去關了」。
最後陳佩琪分享，最近家裡加入新住客，是本藏法師的作品，大家看出這姿勢的涵義了嗎？人家這樣對待我們，我們要踏穩腳步，不被打倒，這些惡意和羞辱，對我們來說for what？ 希望我們能早日體驗大師傳遞的禪意，期待哪天能達到如此境界。
延伸閱讀
被判賠林智堅30萬 陳智菡不服將提上訴：對抗不公不義到底
柯文哲低調重返民眾黨中央 傳著手布局2026選戰
影/藍白主席會面前夕！陳智菡轉述柯文哲善意提醒：選戰非常複雜
其他人也在看
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 1 天前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 8 小時前
「邱澤前女友」結婚7年爆婚變！唐嫣1舉動曝端倪 網驚：真離了
女星唐嫣過去與邱澤有過一段戀情，後來與羅晉合作《錦綉未央》假戲真做，2018年結婚後育有一女。豈料，近日網路上卻瘋傳兩人早已離婚。如今又有網友發現，唐嫣名下7家企業已經註銷，而羅晉名下也僅剩羅晉（上海）影視文化工作室仍在營運，夫妻倆已無任何商業版圖交集。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
胡瓜遭控襲胸籃籃「心情低落」 小禎曝私下交情：我是大義滅親型
小禎19日出席保養品牌10週年記者會，爸爸胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，被網友炎上，她表示有和爸爸通電話，不曉得為何事情會變成這樣，因為胡瓜真的把籃籃當作乾女兒，跟籃籃男友也熟識，「但如果籃籃覺得不舒服，我也完全支持她，我是屬於大義滅親型 。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
恭喜！10億女星王宥忻「離婚2年再嫁前夫」吐關鍵原因：我的心很誠實
10億女星王宥忻2023年宣布與翁承旭（翁總）結束12年婚姻，當時兩人選擇以成熟方式面對分開，沒有口出惡言，依然住在同一個屋簷下為了孩子緊密合作。沒想到相隔2年，王宥忻昨（19）日生日當天，與翁承旭攜手前往北投戶政事務所，在親友滿滿的祝福聲中再次公證成為合法夫妻，投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
劉品言剖腹產「走路非常慢」 連晨翔上前攙扶：我好心疼
劉品言19日宣布產女（連踢踢），老公連晨翔20日為宣傳《舊金山美容院》接受訪問，坦言女兒已經出生幾天，原本劉品言想等狀態好一點，腦子可以思考時再宣布，不過他擔心自己面對媒體會不小心又說溜嘴，礙於之前有前科，因此劉品言答應他在訪問前先曝光，也讓他在訪問時有話題可以聊，不過他依然感到焦慮，他笑說今天出門前跟老婆說：「我真得撐不住！還是今天妳去受訪？我去睡一下！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
朋友變情人1／鍾瑶熱戀直擊！「半圈外」對象曝光 牽手攝影師Kair吃素食
11月5日中午，鍾瑶與染著金髮的Kair一同步出她的住處。兩人穿搭風格相似，默契展現出情侶默契。Kair陳冠凱是一名攝影師，且他熱衷於跑步、登山等戶外活動，這與鍾瑶的愛好不謀而合。兩人從工作夥伴發展到生活伴侶，看來共同興趣成為感情催化劑。走在前面的鍾瑶突然停下腳步，...CTWANT ・ 1 天前
移居澳洲3個月！47歲楊皓如突宣布「驚人新身分」 證實成全球代表
47歲女星楊皓如個性爽朗大方，擁有流利口條的她也是綜藝節目的常客，受到許多粉絲的喜愛。近來，楊皓如舉家移民澳洲生活，如今已經過去3個月的時間，她昨（19日）在社群中開心宣布全新身分，引來許多網友留言道賀。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
范冰冰赤腳踩牛糞！「7天不洗腳」嚇壞劇組 他狂嗑60顆蘋果硬撐拍攝
第62屆金馬獎最佳劇情片等8項大獎入圍的電影《地母》，自東京國際影展首映後好評不斷，導演張吉安今天（11/19）專程自馬來西亞來台，與片中「范冰冰兒子」白潤音一起出席記者會。《地母》描述范冰冰所飾演的農婦鳳音，在歷經喪夫之痛後，與一雙兒女種地度日，晚上則化身解降師替人驅邪避凶。然而一頭消失的水牛，卻暗示著即將到來的詛咒，與那段塵封的過往。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
胡瓜「坐籃籃大腿」疑摸胸遭炎上！ 主持群還原現場情況：他應該傻眼
胡瓜領軍主持的長壽節目《綜藝大集合》近日因遊戲環節出現不當肢體接觸，在社群遭到炎上。在遊戲「投懷送抱」中，胡瓜為了坐破啦啦隊女星籃籃大腿上的氣球，手疑似摸到籃籃的胸部，引發撻伐。對此當時也在現場的主持群之一郭忠祐今（18日）出面受訪，說明當時情況。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前
疑捲家寧爭議！炎亞綸40歲生日發文嘆「禍不單行」：許多莫名其妙的事牽連
男星炎亞綸先前被影射協助YouTuber家寧打壓Andy老師，爭議爆發後並未正面回應，炎亞綸今（11/20）迎來40歲生日，在社群發文說：「這一年有的沒的事情很多，可謂禍不單行，許多莫名其妙的事都會和我有所牽連」，不過他也感謝在他落難時伸出援手的每個人，「我問心無愧，心裡的平靜是我送給自己的禮物。」太報 ・ 4 小時前
喬妹回來了！宋慧喬激短澎澎卷髮「重現初戀神顏」粉狂讚：根本洋娃娃
宋慧喬18日公開多張照片，一會兒是短髮、一會兒又是長直髮，展現多變造型。短髮造型的她穿上亮橘針織、祖母綠襯衫、酒紅裙，蓬鬆微卷短髮加上眉上瀏海的造型，散發俏皮又可愛的娃娃感，完全顛覆過去的成熟形象。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
池昌旭《操控遊戲》化身復仇男神 興奮見都敬秀演反派：眼神瘋狂
動作韓劇《操控遊戲》由池昌旭、D.O.都敬秀及李光洙主演，開播以來熱度不斷。池昌旭在日前訪談中表示，得知都敬秀將飾演反派時非常興奮，笑言：「他明明有一雙很溫和的眼睛，但仔細看的話會發現裡面帶點瘋狂，所以更恐怖了。」而李光洙則以囂張、癲狂的演技翻轉搞笑形象，他分享因為角色非常富有、總是瞧不起別人，因此特別練習語氣和說話方式，讓觀眾覺得刺耳又反感，表示「就是要一出場就讓人覺得超討厭」！中天新聞網 ・ 4 小時前
安心亞被爆「阿Ken親送甜甜圈到劇組」！ 超羞反應曝光
集齊這麼多大咖女星，其中闊別台灣電影47年的翁倩玉，導演林孝謙為確保她的體力，還先抽空去看她的演唱會。75歲的翁倩玉看到劇本就心動，發願希望這部片是自己人生下半場新的開始，並幽默表示：「不一樣的是，我現在會說台語了！」而陳意涵的角色，林孝謙說這個角色必須是媽...CTWANT ・ 1 天前
Perfume西脇綾香閃嫁「一般男粉絲」 丈夫竟是PORTER包母公司第4代社長
日本人氣電音女團Perfume的36歲成員西脇綾香（A-chan）於本月11日閃電宣布結婚喜訊，對象是一名圈外人士，她並在社群平台稱對方為「一般男性粉絲」，引發網路討論。然而根據日本媒體《女性SEVEN》報導指出，西脇綾香的丈夫實際身份非凡，是日本知名皮革包品牌「吉田（吉田カバン）」的第四代社長吉田幸裕，現年41歲，旗下主力品牌就是「PORTER」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
孫淑媚16歲嫩照曝光 自喊是「正貨」網驚嘆：從小美到大！
【緯來新聞網】「金曲台語歌后」孫淑媚近日在社群媒體分享一張16歲時的青澀照片，並配文寫道「青春啊…1緯來新聞網 ・ 1 天前