曝柯文哲準備好「后羿射日」！詹凌瑀諷黃國昌：只是免洗筷

民眾黨主席黃國昌與前主席柯文哲於近日合體開直播，吸引不少支持者關注，不過黃的一些言行舉止也引發討論。媒體人詹凌瑀說，黃國昌只是「免洗筷」，明年1月31日一到，黃在立法院的戲台就被拆了，這就是柯文哲準備好的「后羿射日」。

詹凌瑀5日發文表示，黃國昌那個很急切的樣子，很像在跟老闆做年終考核報告，看的出來黃拚命想證明自己很有用、很能打，其實背後的潛台詞只有一句：「拜託打破兩年條款，讓我留下來繼續當立委！」黃在向柯文哲展現剩餘價值，但柯全程冷眼旁觀。

詹凌瑀指出，最重要的是柯文哲那句「我看你一副要被抓走的樣子」超級毒！這是在警告黃國昌：「你現在的政治紅利都是我給的，沒有我罩你，你就是個潛在的階下囚。」

詹凌瑀提到，當柯文哲問黃國昌擔任民眾黨主席，接下來有什麼規劃時，天真的黃開心說要「擴充團隊」做影音節目，馬上被柯吐槽「錢就這麼多、要募款」，充分表示柯完全知道，黃是怎麼揮霍他的錢。

詹凌瑀直言，最後來看，整場直播柯文哲給承諾了嗎？其實沒有，柯只負責看戲、負責笑，這說明了黃國昌只是一個隨時可以被犧牲的「免洗筷」，只要柯不點頭，明年1月31日一到，黃在立法院的戲台就被拆了，這就是柯準備好的「后羿射日」。

