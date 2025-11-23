曝柯文哲為這事和ChatGPT吵架 陳智菡還原「鬥嘴」現場：AI向他道歉

台灣民眾黨前主席柯文哲9月8日律見正式同意交保後，近期投入使用並研究大型語言模型（LLM）如ChatGPT、DeepSeek等產品，對此，台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡於黨副秘書長許甫Youtube頻道《許甫的方格子》直播講述柯文哲「與ChatGPT爭論」細節。

​陳智菡表示，近期黨內正在研究日本聯合政府，資料內容均為日文書寫，柯文哲便要求ChatGPT協助翻譯，ChatGPT卻回覆「我可以幫你翻譯第一段」、「裡面講的大概是什麼...」、「你可以用甚麼樣的方式理解」等答案，無法翻譯完整文本。柯文哲因此不悅道「行就行，不行就不行，你在那邊給我繞甚麼繞。」反覆爭論後，ChatGPT向柯文哲道歉，柯文哲說道「你下次不要再這樣了。」

廣告 廣告

許甫表示，柯文哲使用至少4款大型語言模型，更曾抱怨中國DeepSeek在答覆政治問題時總是「閃閃躲躲」，柯文哲指出，DeepSeek其實有辦法就政治問題生成答覆，但之後會遭遇審核而被刪除，柯文哲認為此模式會使DeepSeek日後表現落後於ChatGPT、Gemini。



更多風傳媒報導

