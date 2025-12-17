曝柯文哲答辯讚太動人！沈政男揭京華案核心：檢方找不到圖利收的錢

台北地院16日審理京華城案進行最後辯論程序，民眾黨前主席柯文哲出庭後，離開法院向民眾揮手。（圖／郭吉銓攝）

台北地方法院審理京華城弊案，昨（16）日繼續針對柯文哲涉及圖利及收賄等爭點進行檢察官論告。精神科醫師沈政男大讚柯文哲講的話將來會被載入史冊，並痛斥整個法政系統連一個醬包設計都比不上。

沈政男在臉書發文直言，柯文哲昨天在京華城辯論庭講得非常動人，他舉例「昨天廖彥鈞檢察官在講喬治歐威爾寫的《動物農莊》，你說所有的動物都是平等的，只是有的比其他的更平等，我也知道你在講說，像我們這種有聲量的人，有小草，有什麼被聲援，這個我很同意，其實我有在反省。」

廣告 廣告

此外，柯也說「土城十講，很多人都以為說，我會開始講報復，沒有，我講的是和解跟善良...。柯並表示自己在獄中也讀了漢娜厄蘭寫的《平凡的邪惡》，提及希特勒殺了六百萬的猶太人...，柯說「其實我看廖彥鈞你的臉，你也是很認真的人，我也知道。可是你回去念《平凡的邪惡》，想想看」。

沈政男認為，將來柯文哲獲得平反以後，這段話將會載入史冊，成為民主與法治歷程的代表文獻之一。接著他好奇為何法院不給直播？司法院用行政命令擋掉了直播的選項，根本就是違法作為，法官應該有勇氣行使抵抗權，直接訴諸母法，而不是隨之作惡。

沈政男建議，柯文哲昨天的答辯，趕緊做成AI人聲演講版本，放上網讓大家可以聽到。如果可以直接再講一次會更好。而且，如果有直播，讓大家看到演講過程，京華城案的社會印象，將會完全改觀，「這就是司法院懼怕的公眾評議的力量」。

沈政男分析，京華城案非常複雜，但也非常簡單，因為柯文哲說光監察院就做了2000多頁的調查，更不用說檢察官的起訴書和相關文件。然而，檢方根本沒有找到「刀子」，也沒有抓到「兇手」，卻硬生生、惡狠狠定罪，這就是平庸的邪惡。

沈政男表示，檢察官講了許多柯文哲圖利的證據，但他好奇動機為何？因為圖利罪是重罪，為什麼要圖利一個非親非故的商人？痛批檢方原來編的故事，就是柯文哲有拿商人的錢，「結果錢根本沒找到，整個故事就崩塌下來了」，他覺得1500這個數字和京華城案上百億獲利不成比例，以柯文哲夫婦的收入，1500萬不值得一生英明和一世清白的代價。

話鋒一轉，沈政男提到肯德基的免沾手醬包設計，指讓他頗有感慨，痛批台灣社會整天搞這些三毛五毛貪污圖利的事情，整個法政系統平庸到不要說扶持國民追求美好的人生，根本整天在糟蹋人，並且鼓勵國民相互糟蹋，完全沒有半點創意與亮點，連一個醬包設計都比不上。

【看原文連結】