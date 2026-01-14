曝柯文哲羈押「快沒命」 陳佩琪控訴：此仇不共戴天！

前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪13日在臉書發表長文，痛批過去一年司法對其家庭的摧殘。她透露，柯文哲在2025年9月以7000萬元押金保釋回家後，身體虛弱到「快沒命了」，至今仍被禁止出境，現在一心想把被羈押一年所虛度的光陰補回來，因此不分晝夜在全台各地奔波。

陳佩琪在臉書提到，柯文哲原本於2024年9月規畫赴美參加國防會議，卻被檢方視為逃亡事證遭羈押，讓她對此極度不平。她質疑檢調扣押理由離譜，當時柯文哲身為市長並未介入都委會運作，所有過程皆有即時直播紀錄，幕僚事後了解狀況竟被指控為串證。

陳佩琪諷刺，媒體名嘴天天高喊「一刀斃命」，但當律師要求法庭直播以昭公信時，法院卻不敢接受。她更控訴，夫妻倆現在連看房都被網軍視為犯罪。陳佩琪點名偵辦此案的檢察官唐仲慶，批評他將「木可小物」與演唱會皆硬指為貪污侵占。

陳佩琪質疑檢調針對柯文哲玩「消耗戰」，卻未見對「小英商號」、「扁帽工廠」或「賴桑小舖」有相同標準的查辦，即便相關人員已高升，支持者也會盯著看。她表示，家中沒有司法與媒體資源，只能任人宰割，對於這種司法霸凌感到憤怒。

陳佩琪直言「此仇永不共戴天」。她透露，近期減少煮飯時間，協助柯文哲整理過去一年的卷宗與原始文件，還預告將陸續把證據公之於世。陳佩琪強調，她將與先生站在一起，將每一天當最後一天來活，全力對抗她口中的「邪惡政黨」，誓言要向社會大眾還原事件來龍去脈。

