曝柯文哲逆襲劇本！前議員大膽預言：靠這招親手復仇「斷賴清德連任之路」

​民眾黨前主席柯文哲涉京華城案仍在審理中，北院（台北地方法院）今（11）日起進入最後辯論階段、預計連續10天開庭，由於一審判決將關乎柯文哲的政治生涯，其布局方針也受到高度關注；前台北市議員童仲彥指出，柯文哲可以透過參選高雄的方式，提高政治實力拯救自己的官司，若順利當選高雄市長，也將能夠真正斷絕總統賴清德的連任之路。

童仲彥在《阿童之聲》節目中指出，柯文哲與民眾黨主席黃國昌的談話影片上傳至今，已有超過40萬點閱，不僅證明他聲勢未減、甚至仍然是台灣政壇唯一的流量密碼。

談到柯文哲2026、2028大選的潛在布局，童仲彥認為，柯文哲可以先把「參選高雄」當作起手式；童仲彥解釋，考量到民進黨罷免慘敗促成柯文哲獲釋，足以印證政治實力確實能影響官司。其次，若柯文哲能贏下高雄，也將真正斷絕賴清德的連任之路。另外在童仲彥看來，有台北市長經驗的柯文哲若能拿下高雄市長，「北高市長」的政治能量將比以往更為強大，為日後的總統大選鋪路。

