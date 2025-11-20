曝柯文哲頻上醫學課程 陳佩琪：外專資格岌岌可危

民眾黨前主席柯文哲與妻子陳佩琪。翻攝陳佩琪臉書。



民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今（11/20）文在社群發文，透露丈夫因為遭羈押，一整年外專都沒學分，資格岌岌可危，所以柯近期一直在上跟醫學有關的課程。她接著說，柯有朋友從政後，都是去醫學會簽名拿學分，就能夠保有醫師證書資格，但「綠能你不能」，所以柯並沒有學習這種作法。

陳佩琪先表示，柯文哲交保後，常說自己很耐關、不投降，都是拜亞斯伯格症所賜。她提到，丈夫最近買了一套AI軟體，一個月花650元，用完就說，「AI太好用了，太好用了，我也給妳買一個，學問就會大大增加。」

陳佩琪提到，小草都很關心柯文哲的近況，事實上柯有拍片、運動、健身、開會、見見老朋友，還有忙著上醫學相關課程，因為被羈押一年，幸好9月初有出來，「不然整年外專都沒學分，外專資格是岌岌可危。」

陳佩琪說，上週醫學會結束，夫妻一起走回家，柯說有個醫生朋友去從政，並私下透露都是趁出國參訪，順便去當地醫學會簽名拿學分，所以都保有醫師證書資格，柯坦言自己沒想過，但她馬上跟柯說，「綠能你不能要牢記在心」，柯點頭如搗蒜，對她的說法極為認同。

最後，對於民眾黨發言人吳怡萱順利生下女兒「吳花果」，她提到，吳過去一年常常忍著孕吐不適，在法院認真抄筆記，甚至被「轟」回家，但吳還是堅守在工作崗位上，而她是小兒科醫師，如果吳在照顧寶寶上有問題，「歡迎免費諮詢。」

