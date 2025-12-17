曝柯文哲願意選擇原諒 陳佩琪「永遠牢記」：發誓講到進棺材的那一刻為止

▲ 圖／資料照

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

前民眾黨主席柯文哲近日赴北院進行言詞辯論程序，另一邊也展開「土城十講」，妻子陳佩琪今(17)日也發文表示看了開庭後很感概，控訴檢調「京華城有沒有圖利和貪汙是靠辯論的？法律不是靠實質證據來佐證？」怒批當初根本騙票搜索，坦言丈夫願意選擇原諒，但她卻會永遠牢記在腦海、發誓講到天涯海角、進棺材的那一刻為止。

陳佩琪表示，看了這幾天的出庭實在很感概，京華城有沒有圖利和貪汙是靠辯論的？定罪與否，是靠出一張嘴？看誰嘴巴厲害誰就贏？法律不是靠實質證據來佐證？「厲害了 我們的司法…」很後悔念醫學系時，怎沒老師來系所開個辯論課呢？有罪無罪是看誰口才好、誰編故事厲害？以她是三個孩子的媽，又是35年的小兒科醫師，編故事哄騙小孩，絕對在行。自己最喜歡三隻小豬的fairy tale了， 要她相信飢餓野狼說的話？野狼就是一心一意要吃掉三隻小豬！

陳佩琪提到，這幾天只有公訴檢察官出席，她是沒去，聽幕僚說公訴檢察官唱作俱佳，除發聲外還有動作，思維就是跟林俊言緊緊綁在一起，把林對他們的汙衊照單全收，大酸司法真是奇怪的制度，公訴檢察官出庭、拼命幫人家擦屁股，反倒是偵查檢察官躲起來了，還跑去別的地方升官…。其實內心還存在另一件讓她也滿腹疑惑的事，「就是馬檢和鏡檢這些相關人士怎沒出庭呢？醫院開會，和議題有關的相關人士都要列席啊…」。

陳佩琪怒批，台灣司法怎麼搞到這種地步， 用臆測、 推斷，然後就兵分54路把你搜索一遍， 然後再把你羈押一年， 然後就丟這些汙衊造假的黑資料給媒體，然後讓媒體每天罵你，起訴書寫了八百多頁， 當初搜索的貪汙事證都不見了，「這不是騙票搜索？什麼才是騙票搜索？請問全世界有哪一種國家有這種執政黨、搞這種司法？ 真是丟臉丟到全世界！『我在自己的工作崗位上，努力把分內的事情做好』公訴檢察官如是說…」。

陳佩琪透露，「認真做事」是柯文哲創建台大葉克膜團隊時的座右銘，他們團隊認真工作、全心投入救治病人，上班時沒人戴手錶，秉持do things right ， 但也要do right things，這樣才對得起自己良心和專業知識，若一直在做錯的事，雖然很認真，病人一樣會死掉，柯文哲常說詐騙園區的首腦底下很多人做事，也是「在自己的工作崗位上，努力把分內的事情做好」啊，很認真做事是沒錯，但是是做對的事嗎？

陳佩琪說，醫院發生醫療糾紛，病家向院長陳情，院長送醫療糾紛委員會處理，結果最後醫糾委員決定給病家十萬補償金，現在卻反咬『送委員會研議』的院長圖利？委員是獨立做決定的，現在卻反倒要處罰院長， 「台灣怎麼有這麼離譜的法律、如此可笑的思維？法律是講求『證據』，不是靠揣測和推斷，也不是比辯論看誰口才好，市長把市民的陳情送交底下的人處理(研議)，研議也沒有法律效率，這樣就叫可以冠他圖利罪名？」

陳佩琪表示，最近看了柯文哲「土城十講」，心中頗為感概，夫妻還是有很多不同之處，他說他內心會放下仇恨，願意選擇原諒，但她對這事卻是永遠牢記在腦海、發誓會講到天涯海角、進棺材的那一刻為止。過去一年來的痛苦，柯文哲不斷被羈押，不斷被延押，抗告永遠被駁回，理由永遠複製貼上，監獄外面的人比裡面還痛苦，生命被輕賤到如此，這一年來的折磨，她永遠無法忘記。

