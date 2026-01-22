曝柯文哲「不滿這件事」才開嗆國民黨 沈政男獻策1招穩固藍白合：關鍵在這人

民眾黨前主席柯文哲日前公開喊話國民黨「別自以為是」，甚至聲稱大罷免32：0是因為選民「想救柯文哲」掀起熱議；精神科醫師沈政男指出，柯文哲之所以突然開嗆國民黨，主要是仍自認比藍、綠優秀，同時對京華城案「部分國民黨人士」的落井下石感到不滿。沈政男坦言，要想穩固2026、2028大選的藍白合態勢，雙方都必須放下過往恩怨。

沈政男透過YouTube直言，從柯文哲公開批評免費營養午餐「騙選票」就可以看出，柯文哲已經走出羈押陰影，但同時也將藍白支持者推入「2024 藍白合破局創傷再現」的陰影當中；沈政男分析，2024年藍白合之所以失敗，主要是因為抽樣誤差定義沒有講好，且柯文哲誤判形勢、以為獨立參選也會贏。

至於大罷免32：0是否是為了救柯文哲？沈政男認為，這只是一部分原因，雖然有接近5成民眾認為柯文哲身陷冤獄，但總統賴清德再罷免前「救災不力」、「團結十講出包」等因素，才是綠營慘敗的最大關鍵。

談到柯文哲公開嗆聲國民黨，沈政男直言，這是因為柯文哲至今自認「比藍綠優秀」，想走出第三條路，更對自己帶領台北市政府8年的政績感到自信，另外同樣關鍵的一點，或許是柯文哲對於國民黨部分人士在京華城案落井下石感到不滿。

藍白合還有機會嗎？沈政男獻策「如何化解藍白嫌隙」

沈政男指出，要想化解國民黨、民眾黨的嫌隙，雙方必須建立政策討論平台，定期聚會研商國政大計，面對柯文哲與台北市長蔣萬安之間的風波，藍營人士沒有必要過度聚焦，畢竟兩人本就是不同類型的市長。另外，現任民眾黨主席應扮演居間黏合角色，促成柯文哲與國民黨主席鄭麗文的碰面。

「為了大局，請放下過往恩怨」，沈政男呼籲，2028大選只剩2年的時間，如果到時候重蹈2024年的覆轍，受害的只會是台灣。

