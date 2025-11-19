曝柯文哲「鄭黃會」前給3關鍵詞 黃國昌：他知道什麼最重要

「以行動 顧台灣」，民眾黨主席黃國昌國民黨主席鄭麗文主席高峰會。李政龍攝



國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（11/19）天下午共同召開「以行動顧台灣 主席高峰會談」，這是鄭麗文上任黨主席後，兩人首度正式會晤。黃國昌在發言時透露，自己在凌晨跟前黨主席柯文哲聊過，柯對於藍白合給出「主流民意、國家的正義、人民的安全」等三個關鍵字，他認為，柯文哲知道，政黨合作最重要的是台灣、人民的利益。

黃國昌在最後發言時透露，在今天與鄭麗文對談前，他昨天晚上就跟柯文哲聊過，「我們的溝通時時刻刻都在進行。」他說，對於藍白未來合作，柯文哲都知道什麼是最重要的，這當然不是民眾黨的利益，而是台灣、人民的利益。

黃國昌表示，柯文哲在聊天過程中提出三個關鍵字：主流民意、國家的正義、人民的安全，這三個關鍵字就是未來藍白合作時的重要指標，雖然藍白兩黨有不同的過去，但是此時此刻最重要的是要共同思考如何面對共同的未來，要讓台灣人看到有希望、有光的未來。

在媒體提問時，對於柯文哲未來有無機會成為藍白合作的一員？黃國昌回應，對民眾黨而言，柯文哲不僅是精神領袖，更是重要夥伴，而且這個重要夥伴從來沒有離開，到現在還是一起跟大家一起工作，不過柯文哲正面臨民進黨司法追殺，所以要給柯多一點時間處理。

黃國昌透露，昨天在柯對話時，花了很多時間討論、交換意見，而且柯文哲是凌晨1點才傳訊息，代表柯的腦子裡面一直在想東西，未來等到司法到一個段落，他相信柯文哲會很樂意出席不同場合。

