曝柯文哲「雙柯會」表態總預算「一起來努力解決」綠盼朝野共同解套

今年度總預算至今仍在立院卡關，傳出賴清德總統與行政院長卓榮泰將親赴第一線下鄉談總預算卡關；立法院民進黨團幹事長鍾佳濱5日表示，上周民眾黨創黨主席柯文哲赴立院拜訪民進黨團，談到總預算卡關柯文哲也表態「一起來努力解決」，讓總預算出現一絲曙光，盼朝野各政黨共同為今年度總預算尋求解套。

鍾佳濱表示，上週五民進黨團總召柯建銘與柯文哲會見時，也問柯文哲「總預算能否請民眾黨幫忙」，柯文哲當時說「再說，我們會一起來努力解決」，國家的年度預算關係到國人的福祉，這是民進黨團要努力的，因此希望朝野各政黨、黨派能夠放下黨派的利益成見，共同為今年度的總預算尋求解套。

書記長陳培瑜則進一步指出，大家會覺得好像沒有審總預算不會怎麼樣，這是因為藍白不斷對外放話，稱過去有做的就可以做，但新年度的新計畫是沒有辦法做的，其中也包括會影響大批通勤族使用的通勤月票TPASS，「北北基桃的這些縣市首長，要不要出來跟你們選區的委員喊話？」

她說，接著是非常重要也是國人很關心的治水計畫，治水計畫常常是中央跟地方共同合作，而大筆的經費來自中央，「難道要等到汛期到了，大家才想到要治水？」然後等到淹水或者發生相關災害，「所有地方首長又要甩鍋到中央？」這都是我們都不想看到的局面。

陳培瑜提醒，總預算不審，所有的困境是全民承擔，不是只有TPASS跟治水，還有更多的新年度的新計畫都沒有辦法執行，這關係到每一個國人，所以藍白請停止意氣之爭；陳培瑜點名民眾黨立委劉書彬，質疑劉書彬屆時會支持總預算付委，還是繼續阻擋總預算付委？

