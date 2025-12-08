曝柯文哲2018選舉存摺明細 陳佩琪嗆檢：拿柯黑節目瞎掰的東西辦案

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案獲交保後，柯妻陳佩琪仍時常透過臉書發文分享，她今（8日）提及住家遭搜索、被檢察官姜長志約談的狀況，並張貼柯2018選舉借貸存摺明細，砲轟檢方拿柯黑在節目上瞎掰的東西辦案。

陳佩琪於臉書發文指出，檢查官說他們2018年用住家抵押借了2000萬房貸，竟在2019年就還清了，資金來源可疑，貪汙嫌疑重大，且借貸和還錢時間點都是在京華城圖利事件發生的前後。

陳佩琪透露，姜長志叫她去問的時候就問這個，還問柯黑說柯文哲2018年選舉完了，還賠了數十萬，而陳佩琪卻說還有盈餘？事實真相是，2018年5月她和柯文哲一起去一銀用房子抵押貸、借了2000萬的理財型房貸，是需要用才借出、才付利息，他們拿這筆錢支付選舉的人事費用，每月轉帳給他們薪水，也按一銀規定每月送報表給他們存查，選完算算共花了1,145萬6,629元的人事費和約10萬的利息。

陳佩琪說，當年因發生驗票爭議，又陸續付了一些驗票費、便當錢和茶水費，驗票支出和茶水便當費這部分不是每筆都有收據，但都是拿自己的錢支付，當選後，補助款拿了1,741萬，柯文哲沒政黨，所以補助款全拿來還這筆房貸，還剩現金數百萬之多，也把剩餘的現金領出並結束這本存摺，「結果因為還款太快，被檢察官就認定說和我們收入不符，所以貪汙嫌疑再加一條，於是就搜索我們家了，然後先生就被抓去關一年了……」。

陳佩琪稱，秀一張2018年柯文哲選舉借貸的存摺明細第一頁，存摺上可以清楚看到每個月、每個工作人員的薪水整整齊齊的列在存摺上，她跟姜長志說，選舉不可能只請人而不辦活動，既然這本存摺上只列人事費，你們就應該知道還有一本帳冊是活動費用的支出，「至於活動最終是賺是賠，你去問姓柯的柯黑，我不清楚的事，我無法回答，據此我也知道了，原來檢察官是根據柯黑在節目上瞎掰的東西在辦案的」。

陳佩琪強調，這本存摺表皮是淺咖啡色的，她一直留存到2024年8月30日才被檢廉搜走，至今沒還她，「請問你們這麼誣賴人，搜走的東西到底有沒有在看啊？還是想說反正押到先生了，目的到了就好了？」

