曝柯文哲2026開拓南部票源 黃國昌：未來會花點時間待在高雄

民眾黨前主席柯文哲、主席黃國昌等人出席「新年新氣象 眾人作夥拚」記者會。李政龍攝



備戰2026地方選戰，民眾黨主席黃國昌今（1/6）天在網路節目上表示，前黨主席柯文哲會負責在南部開拓票源，而且守備範圍絕對不只在嘉義市，還會再往南走，「甚至會花一點時間待在高雄。」另外，對於台中市選情，他認為，自己對2026能夠在市議會成立黨團充滿信心，「我覺得現在低標是5席。」

黃國昌今天中午接受網路節目「直球對決」主持人蘭萱專訪，對於備戰2026，他表示，自己會負責北部，柯文哲則負責南部，像上週末柯就去嘉義市為張啓楷輔選，這週末會再下去一次，而他自己在週日就會成立後援會，為新北市長選戰衝刺。

廣告 廣告

黃國昌透露，柯文哲負責在南部衝刺，而且守備範圍絕對不只在嘉義市，還會再往南走，「甚至會花一點時間待在高雄。」

黃國昌表示，相較於藍綠的兵多將廣，民眾黨只能在現有的基礎上不斷改善、提升自己能力，而在中台灣部分，2024年柯文哲在台中市取得3成選票，「所以在整個佈局上面，台中也是勢在必得。」

蘭萱追問，前立委蔡壁如深耕台中多時，2026蔡的角色為何？黃國昌坦承，這段時間蔡壁如在忙黨內的創新創業委員會，「所以她不會再出現，她有她自己的生涯規劃嘛。」他表示，台中市黨部主委陳清龍有相當能力，目前提名作業已經大概完成了一半以上，同時對2026能夠在市議會成立黨團充滿信心，「我覺得現在低標是5席。」

黃國昌強調，民眾黨不可能只當一個都會型，或者北部政黨，一定要能夠向下扎根，政黨才能慢慢擁有自己的組織。

更多太報報導

2026藍白合不合？黃國昌：會簽正式協議選出最強團隊

「兩年條款」恐因陳昭姿生變？ 黃國昌稱繼續執行：除非柯另有指示

民眾黨幹部前往聲援柯文哲被控違反集遊法 北檢不起訴