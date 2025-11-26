曝檢只柯麵包+含糖飲料！陳佩琪轟：哪天進醫院永遠休息

前台北市長柯文哲的夫人陳佩琪今（26 日）深夜在臉書發文。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）





前台北市長柯文哲的夫人陳佩琪今（26 日）深夜在臉書發文，除了透露柯文哲在台北看守所時的作息與心境外，更火力全開，質疑檢方在偵訊期間對柯文哲進行不對等的「司法戰爭」，並直接點名總統賴清德在國防採購及人事用人上的問題。

陳佩琪首先透露，柯文哲在結束北所羈押生活後，在家中除了上網跟AI學習新知外，還會花時間把他在北所唸過的書、以及過去不懂的知識都重新查過一遍。同時，柯文哲也花費大量時間在研究官司上。柯文哲常對她說，這是一場「不對等的司法戰爭」，質疑民進黨傾國家的資源來對付他。

陳佩琪在貼文中還詳細描述了檢方偵訊的過程，她表示去年檢察官拿著一張只寫著「貪汙治罪條例」、完全沒有事由的搜索票到家裡搜索，隨後就將柯文哲帶走問了數天數夜。陳佩琪指出，廉政官可以先問一個上午，接著數個檢察官「接力上場」，一個人問4小時，三四人加起來就可以耗掉12小時。如果當事人喊累要休息，雖然會放人休息，但只能讓他在冰冷的偵訊室地板上睡，檢察官自己則回家睡覺。

此外，陳佩琪對偵訊期間的伙食提出強烈質疑，稱「當然不會讓你餓著啊，麵包加含糖飲料，一個麵包吃不夠，你要幾個都有」，三餐讓你這樣吃，包準哪天低血鈉、腦水腫，可以進醫院永遠休息了。

陳佩琪質疑，這麼多人拿著國家的薪水對付一個人，目的就是想問出他們要的答案。她提到，檢方先拿京華城案來問，柯文哲說他沒介入、不知道都委會審議結果。看問不出他們要的，就改問政治獻金案。如果沒有講出他們要的答案，就先羈押一年，再加禁見，看他在小小牢房何時會投降。

陳佩琪直接向總統賴清德喊話：「賴總統你說你都沒介入司法，此話當真嗎？那我就問你，台灣司法為什麼脆弱？你底下為什麼都養這種人？想要在你的眼皮子下升官，都要幹這種事才行？」

陳佩琪的貼文也將砲火轉向國政議題。她對近日總統決策感到驚悚，質疑總統跳過立院審查，用特別預算舉債買武器，然後又斬釘截鐵說2027肯定打台灣，接著又說2030年後武器才會來。她質疑：「原來所謂的特別預算是完全不需經立法院審查，通通是總統說了算？」以及「自己的國防支出竟然是先投書外國媒體、先跟外國人報告？」

陳佩琪引用民進黨議員的「名言」怒批：「假道德、超超超超級蠢…」、「我不懂為什麼有一個總統蠢到這種地步，我真的白眼翻到天花板去…」。最後，她更痛批，「台灣人真的好悲哀， 選了這麼一位領導人， 真的想哭」

陳佩琪在貼文末透露，她某天強迫柯文哲一起去大安森林公園散步，能感受到他經歷一整年的社交剝奪和至親遠離的苦難後，「心中的不平與苦悶」，儘管提醒先生自拍時要來點笑容，但他總是笑不出來。

針對總統賴清德的發言，總統府發言人郭雅慧26日已澄清，賴總統所說的2027年並不是指中國會在該年發動攻擊，而是指出國際資料與美國國會近期報告中顯示，中國領導人要求解放軍在此時間節點前做好攻台準備。這與「將於2027年開戰」是完全不同的概念，卻被部分媒體過度延伸，導致誤解。

