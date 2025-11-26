曝檢察官只給柯吃麵包 陳佩琪痛心：可以進醫院永遠休息了

前台北市長柯文哲妻子陳佩琪，自從丈夫回家後，不時會在社群平台分享柯最近的生活，或是在獄中發生了什麼事情，今（26）日晚間她再度發文，控訴去年數個檢察官以貪汙治罪條例為由，連續訊問柯文哲，過程中只讓他「吃麵包+含糖飲料」，讓陳佩琪相當心疼，直呼這「可以進醫院永遠休息了」。

陳佩琪不時會分享與柯文哲的最新動態。圖／翻攝自陳佩琪臉書

陳佩琪指出，去年檢察官以貪汙治罪條例為由，到家裡搜索，隨後又將柯文哲抓去問訊，「把他抓去問個幾天幾夜的，廉政官可以先問你一個上午，然後數個檢察官接力上場，一個人算問你四小時好了，三四個人加起來可以耗掉你12小時，你喊很累要休息，可以啊，讓你休息，明早再問，就讓你睡在冰冷的偵訊室地板上，他們自己回家睡」。

廣告 廣告

陳佩琪追問柯文哲當時是怎麼吃飯的？柯文哲回答「當然不會讓你餓著啊，麵包加含糖飲料，一個麵包吃不夠，你要幾個都有」，這讓陳佩琪相當難過，認為「三餐讓你這樣吃，包準哪天低血鈉、腦水腫，可以進醫院永遠休息了。」

陳佩琪指出，這麼多人拿著國家的薪水對付一個人，這是一場不對等的司法戰爭，「拿京華城案押他去問，他說沒介入、不知道都委會審議結果，看問不出他們要的，就改問你政治獻金案，沒講出他們要的答案，就先羈押一年，再加禁見，看你在那小小牢房何時會投降…」

陳佩琪質疑，「賴總統你說你都沒介入司法，此話當真嗎？那我就問你，台灣司法為什麼脆弱？你底下為什麼都養這種人？想要在你的眼皮子下升官， 都要幹這種事才行？」

隨後陳佩琪又提到，賴清德未來8年將投入1.25兆國防特別預算一事，「我們的總統跳過立院審查，用特別預算舉債買武器，然後斬釘截鐵說2027肯定打台灣，然後說2030後武器才會來？原來所謂的特別預算是完全不需經立法遠（應是院）審查，通通是總統說了算？自己的國防支出竟然是先投書外國媒體、先跟外國人報告？這種沒經過國會同意的支出，是民進黨自己要出錢嗎？」

陳佩琪貼文最後更是哀嘆，「台灣人真的好悲哀，選了這麼一位領導人，真的想哭…」並分享一張與柯文哲在大安森林公園散步的合照，指出「可以感受到他心中的不平與苦悶，提醒他自拍時來點笑容吧，但他總是笑不出來」。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

民眾黨陷「兩個太陽」之爭？柯文哲：比沒有太陽好

吳怡萱誕下愛女「吳花果」喜曬全家福 柯文哲、黃國昌獻祝福

柯文哲也見鄭麗文？黃國昌曝光「這時間」 還說柯凌晨1點來私訊