曝民進黨不副署財劃法打臉綠2大咖 黃國昌揭政院版金額「更離譜」：這樣就不違憲？

民眾黨立院黨團總召黃國昌今於財政委員會，就行政院院長卓榮泰15日拒絕副署立院三讀的《財劃法》版本，質詢財政部部長莊翠雲。黃國昌表示，從來沒有想過，台灣走入了民主憲政的災難，竟然是因為《財政收支劃分法》。

黃國昌表示，沒有一個民主憲政國家的行政首長，可以恣意地說，他不執行國會三讀通過的法律，這是帝制，不是民主。民進黨在野的時候，2012年時任黨主席蘇貞昌率領了所有的縣市首長，要求修《財政收支劃分法》，蘇貞昌當時說，看到小孩嗷嗷待哺，米缸卻空空如也的感受，他非常的深刻；2015年蔡英文準備競選總統的時候，說要修《財政收支劃分法》，結果等到了當選，整整花了8年完全執政，《財政收支劃分法》怎麼樣也不肯修。

廣告 廣告

黃國昌指出，去年立法院三讀通過了《財政收支劃分法》之前，請行政院趕快提出版本，財政部也好、行政院也好，甚至包括總統，都不斷地跟社會宣稱，「舊的《財政收支劃分法》就是最好的版本。」等不到政院的版本，立法院在去年12月20日三讀通過了新版的《財政收支劃分法》，三讀通過後行政院提出覆議，被立法院否決，否決完以後，成為正式生效的法律。

黃國昌問到，去年12月20號三讀通過，覆議被否決，總統公布的新版《財劃法》，2026年的預算是按照新版的《財劃法》公布的是嗎？莊翠雲表示，是的。黃國昌追問，行政院認為，新版的《財劃法》違憲嗎？莊翠雲回答，財政部認為這個部分造成的一些問題，有提釋憲，但暫未有回應。

黃國昌說道，所以還是按照新版的《財劃法》去編列明年的預算，對嗎？莊翠雲同意後，黃國昌表示，這個就是非常清楚民主憲政的運作。三讀通過，提覆議被否決，就按照新法編預算，這才是民主法治國家。

政院版財劃法給地方1.2兆更勝在野版本 黃國昌：荒謬至極

黃國昌指出，但是，等到你們挖了地方政府計畫型的補助款以後，立法院在今年為了要補這個漏洞，再提出了針對去年新版的《財劃法》，不要任意讓中央政府挖掉本來應該要給地方政府補助款的版本。後來行政院匆匆忙忙，終於提出院版說，給地方的財源提高到新台幣一兆兩千億。根據行政院的記者會，中央釋出財源比較，特別強調給一兆兩千億給地方政府，請問行政院的立場，這個行政院院版《財劃法》有沒有違憲？莊翠雲表示，我們當然沒有違憲。

黃國昌表示，去年立法院通過的版本給地方政府一兆一千多億，我們的行政院高喊，這個違憲，要聲請憲法法庭釋憲。但是行政院今年提出的《財劃法》，比去年在野黨黨團的給得更多一兆兩千億。違憲不違憲是水平分配的問題嗎？回去看一下行政院自己所提的主張，荒謬至極。在野黨提出的給1兆1000多億，行政院高喊違憲。但是，行政院今年所主張的院版，一兆兩千億，合憲，比新版給得更多。

黃國昌砲轟，行政部門所有的data在手上，說水平分配公平很重要、有各項指標，到今天連試算表都拿不出來，是算不出來，還是算好放在抽屜裡面不敢拿出來？怕一拿出來群情譁然。所以卓榮泰才會很傲慢地講，只要在野黨接受了行政院版，試算數字就會出來了。等於是在威脅，多傲慢的行政部門。

黃國昌提到，去年潘孟安在司法法制委員會說，總統一定會公布法律、行政院院長一定會副署，行政院院長如果沒副署，是在打臉賴清德，這會造成憲政的災難。結果今年果然就上演了「不副署、不公告、不執行」。台灣的民主憲政，我們會持續地捍衛，破壞台灣民主憲政的人，未來的責任一定會被追究。

更多風傳媒報導

