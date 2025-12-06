曝民進黨不改國號原因！ 總統：中華民國有助團結

總統賴清德今（6）日出席「2025世界人權日」活動時強調，絕不允許任何勢力讓台灣倒退回沒有民主的時代，下午出席《自由中國》論壇開幕典禮時，他提到民主前輩雷震曾希望將國號改為「中華台灣民主國」，但民進黨並未如此做，因為「中華民國」這個名稱更有助於團結。

「中華民國寫在憲法」 賴清德曝不改國號助團結

賴清德週六下午受邀出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮，感念民主前輩的付出，他特別提到，民進黨創立後，雷震先生曾希望將國號改為「中華台灣民主國」，但民進黨當時沒有這麼做。沒有改國號的原因，是因為在1999年通過的《台灣前途決議文》中已明確指出，台灣是主權獨立的國家，名稱是「中華民國」，無論國家名稱為何，指的都是台、澎、金、馬兩千三百萬人民。

國家主權不容讓步！ 賴總統盼團結面對中國威脅

面對中國威脅，賴清德表示，第一步就是團結國家，「我們不同黨沒有關係，但是大家要同一個國家比較重要，用民主來團結國家，用反共來凝聚人民的力量」，一切以國家利益為最優先。

強調絕不走回頭路 賴總統：民主是台灣唯一方向

賴清德今日也出席2025世界人權日典禮活動。他指出，政府將持續推動轉型正義，並強調台灣已是「亞洲民主燈塔」，站在最前線照亮世界，且絕對不會走回頭路。他說，「我們絕對不允許任何人、任何勢力，想要讓台灣再度退回去過去，無民主、無自由的時代」。面對全球威權主義的擴張，總統也再次呼籲在野與社會各界團結一致。

廣告 廣告

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

美新版「國安戰略」高度重視台海 賴清德：繼續作為可靠的夥伴

AIT與賴清德、蕭美琴年末餐敘 谷立言：美對台承諾堅若磐石

政府打詐禁用小紅書1年 蔣萬安：還能稱是不翻牆的民主嗎？