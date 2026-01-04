曝民進黨派人放話弄黃國昌 柯文哲怒嗆：如果再搞一定焦土政策

前民眾黨主席柯文哲剛宣布到嘉義Long Stay，擔任自家嘉義市長參選人張啓楷「競選總幹事」後，今（4）日一早隨即展開掃街。被問及日前稱朝野僵局在總統賴清德一念之間，並透露民進黨派人放話，要如法炮製搞黃國昌，柯文哲也向民進黨放話，「你們弄柯文哲我就算了，如果你們再搞黃國昌，我一定焦土政策。」

柯親操盤嘉義市長選戰 傳藍營基層焦慮

柯文哲任競選總幹事，上工第一天不到七點就開始掃街，還喊話，「我們標準一天工作16小時。」民眾看到柯P很驚喜，趕緊上前握手幫他加油。

親自幫張啓楷操盤選戰，人氣卻比主角還要高；而柯文哲復出，也讓藍營基層相當焦慮。

民眾看到柯文哲超驚喜。圖／台視新聞

任「競選總幹事」幫輔選 學者曝柯4目標

文化大學廣告學系教授鈕則勳分析，柯文哲此舉有四大目標，除了藉由他的能量，增加藍白合談判籌碼，進一步制衡國民黨、強化並鞏固基本盤外，更要為民眾黨在南部開疆闢土，甚至是替自己2028年參選總統鋪路。

總預算、國防預算僵局 柯：全在賴一念之間

不過化解政治僵局，到底在誰的一念之間？柯文哲直言，「今天台灣政局的紛擾，就是賴清德一念之間嘛。你現在怪這個大彈劾，你當時為什麼要搞大罷免？」

柯文哲更放話，「我不曉得民進黨政府是誰在操盤，你把我柯文哲關了一年，我一笑置之就算了，你們還派人來放話，還要如法炮製把黃國昌搞一遍，我現在在這地方明白告訴民進黨政府，『你們弄柯文哲我就算了，如果你們再搞黃國昌我一定焦土政策』」。

柯文哲滿血回歸重返政壇，接下來更將全台走透透全力輔選，民眾黨兩顆太陽各自就位，也為2026年掀起波瀾。

嘉義／蔡崇梧、黃品寧、郭致汎 責任編輯／蔡尚晉

