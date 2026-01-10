曝江啟臣、楊瓊瓔中市長選舉民調都贏何欣純 盧秀燕：盼藍月底前定人選

台中市長盧秀燕。台中市政府提供



記者周志豪／台北報導

迎戰台中市長選舉，國民黨內立法院副院長江啟臣與資深立委楊瓊瓔兩強相爭，16日將協調整合機制。台中市長盧秀燕今呼籲，年底市長選舉距現在大概僅10個月左右，時間已非常緊迫，盼這個月底前，國民黨方面能有所決定。

盧秀燕說，今天已經1月10日了，2月份馬上要過年，若1月底前可以決定，候選人可以有更多時間向市民請託，也安定所有藍營支持者，不要為這事情焦慮。

盧秀燕也透露，楊瓊瓔與江啟臣都非常優秀、有實力，從內部民調看起來，兩人不管誰出線，都是勝券在握，這個領先必須維持，市長候選人必須早日定案，個人希望在1月底以前定案。

盧秀燕受訪時，身後的嫡系藍委黃健豪默默抱怨一聲「還有我」。讓盧忍不住側目，敷衍回應「沒有問你喔，你待回可以表態」，讓與會者會心一笑。

