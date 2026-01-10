曝江啟臣、楊瓊瓔民調都贏綠！盧：盼月底敲定人選

國民黨台中市長提名，進入關鍵倒數。（圖／東森新聞）



國民黨台中市長提名，進入關鍵倒數，16號黨中央就要展開協調。但在這之前，江啟臣率先合體立法院長韓國瑜一起到鎮瀾宮發春聯，韓國瑜更大讚江啟臣是台中人的驕傲，兩人發完春聯後，更一起出席下一場活動，這時另一位有意參選的立委楊瓊瓔也積極爭取和韓國瑜合體。

立法院長韓國瑜vs.立法院副院長江啟臣：「謝謝謝謝，新年快樂。」2026發春聯首站，韓國瑜獻給立院好夥伴，一早和江啟臣合體先到大甲鎮瀾宮，展現超高人氣。

立法院長韓國瑜：「我們特別選了四個字，代表大多數台灣人民的心聲，我們希望馬上幸福，幸是什麼，經過困難得到美好的結果叫幸，什麼叫福，經過了祭祀敬天拜神，得到美好的結果叫福。」

廣告 廣告

就盼困難之後能夠開花結果，尤其目前藍營2026，台中市長人選尚難產中，韓國瑜雖沒明確表態，但...。

立法院長韓國瑜：「我們江啟臣副院長，真的在台中服務的非常好，這是我們台中人的驕傲，我跟江啟臣搭配以後，院長副院長我吃虧，吃虧吃大了，他啊美國的博士學問比我好，滿頭秀髮頭髮比我多，他鼻子比我大長得又比我帥，人又比我年輕，更重要他老婆還比我老婆漂亮。」

只不過如此高人氣的最強母雞，不只江啟臣搶著合體，當然楊瓊瓔也積極爭取。

和江啟臣發完春聯，韓江兩人再一起到，玉京天公祖總廟，看看楊瓊瓔黏得多緊，也因16號黨中央就要展開首次協調會議。

立法院副院長江啟臣：「有勞黨中央來進行相關的程序還有過程，但不論如何，黨內的團結還是非常的重要，我想也是基層的聲音。」

姊弟之爭不放棄任何可能，誰能代表藍營出征，在這之前先搶韓院長所到之處帶來的尖叫聲。

更多東森新聞報導

「韓柯會」登場！韓國瑜迎接柯文哲 送春聯祝「馬上幸福」

柯文哲現身立院 韓國瑜送「首張春聯」祝馬上幸福

王世堅不滿被傳「韓柯會主動+1」 韓國瑜：是我邀的

