曝沈伯洋住處與工作地衛星圖資 國台辦：民眾自發性行為

針對中國官媒近日公開民進黨立委沈伯洋住處與工作場所的衛星圖資與街道圖。大陸國台辦發言人陳斌華今（7）天在例行記者會表示，此舉是民眾（大陸博主）的「自發性行為」。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 針對中國官媒近日公開民進黨立委沈伯洋住處與工作場所的衛星圖資與街道圖。大陸國台辦發言人陳斌華今（7）天在例行記者會表示，此舉是民眾（大陸博主）的「自發性行為」，並批評民進黨當局和沈伯洋是「一丘之貉」。

陳斌華說，「『台獨』頑固分子沈伯洋是破壞兩岸關係、分裂國家、謀『獨』引戰的民族敗類、違法犯罪分子。這位博主的自發行為，反映了廣大民眾堅決反對『台獨』的鮮明態度和對沈伯洋所言所行的不齒。」

至於陸委會稍早痛斥，中共縱容數位暴力，如果持續以恫嚇威脅手段壓迫台灣人民，台灣方面將不得不透過全面檢討兩岸交流作為回應。相關平台已在我國數位發展部的要求下，下架相關圖片、貼文，而該博主有關帳號也遭到禁言。

對此，陳斌華指稱，「民進黨當局粗暴打壓有關帳號，並揚言要『檢討兩岸交流』，充分坐實其與沈伯洋是一丘之貉，充分戳穿其所謂『言論自由』的虛偽，充分暴露其煽動兩岸對立對抗、阻限兩岸交流的真實面目。」

