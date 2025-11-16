曝沈伯洋勝選條件 曹興誠：遭中共「全球通緝」勇者形象，與縮頭畏尾蔣萬安形成對比
聯電創辦人曹興誠呼籲民進黨徵召立委沈伯洋參選2026年台北市長，引發議論。曹興誠指出，外界認為沈伯洋選不過現任市長蔣萬安的看法屬於「失敗主義」，並強調選舉本是民主社會的正常競爭，不應因擔心落敗而退縮。他認為，沈伯洋遭到中共所謂的「全球通緝」，具備勇於面對威脅的形象，相較於縮頭畏尾、等著「一國兩制」後當台灣「特首」的蔣萬安，雙方形象的懸殊差異，是沈伯洋勝選的有利條件。曹興誠呼籲，「藉由明年的台北市長選舉，發出我們的怒吼，讓世界知道，沈伯洋並不孤單。當沈受到恐嚇威脅的時候，我們人人都是沈伯洋。」
「為什麼沈伯洋應該代表民進黨競選台北市長？」曹興誠又在臉書發文表示，上禮拜他在臉書上建議，賴總統應該徵召沈伯洋參選台北市長，引發上千留言。從留言內容可以看出，這些留言者大部分是沈伯洋的粉絲，可是有人贊成他出來選市長，有人反對，意見兩極。
曹興誠指出，反對者主要的論點是，沈在台北一定選不過蔣萬安，所以沈出來，不過是被糟蹋、羞辱而已，不值得。擔心沈被羞辱、糟蹋，當然是愛沈心切；但這是失敗主義。憑什麼說沈就一定選不過蔣萬安？又選舉勝敗，乃民主社會常事，為什麼要說，選輸了就是被糟蹋、羞辱，是「折損」？為什麼不把選舉當成沈伯洋必須經過的歷練？其實怕對手怕到不敢出來選，那才真的是丟臉。
曹興誠說，另外沈伯洋成立「黑熊學院」，目的就是要增加台灣社會的「防禦韌性」，也就是不怕打、打不怕的堅忍性格。所以沈伯洋不是「媽寶」，那些害怕沈被糟蹋的粉絲們，似乎把沈看得太柔弱了，這對沈伯洋可說愛護有餘，信心不足。
曹興誠表示，另外一些反對的理由，是說沈在立法院表現傑出，出來選市長，是「折損」立院的一名大將。其實沈參選市長，並不需要辭去立委，所以無所謂「折損」。又立法院現在已經「淪陷」，沈伯洋殫精竭慮、辛辛苦苦提出的許多草案，全部遭到封殺；而一些他竭力想擋下的法案，卻被輕易通過。因此沈繼續留在立院，才是無意義的被「糟蹋」、被「折損」。
曹興誠表示，台北市是台灣的首都；台北市長的言行，可謂「動見觀瞻」，在穩定民心、提升士氣、團結保台、爭取國際支持等各方面，都至關重要。民進黨應該要發誓奪回台北市長寶座，集全黨之力，全力以赴。
曹興誠認為，今天沈伯洋遭到中共所謂的「全球通緝」，已經樹立了他無懼迫害的勇者形象。相較於縮頭畏尾、等著「一國兩制」後當台灣「特首」的蔣萬安，一高一低，一強一弱，判若雲泥。這種形象的懸殊差異，是沈伯洋勝選的有利條件。
曹興誠強調，「沈伯洋今天受到的恐嚇，是對台灣民主自由的嚴重威脅。如果今天我們不出來聲援沈伯洋，以後我們有什麼資格請美國、歐盟和日本來聲援我們呢？」「沈參選台北市長，我們可以高呼：投沈伯洋一票，就是投給民主自由一票，就是反抗極權、反對恐嚇的一聲怒吼。」
曹興誠說，「且讓我們藉由明年的台北市長選舉，發出我們的怒吼，讓世界知道，沈伯洋並不孤單。當沈受到恐嚇威脅的時候，我們人人都是沈伯洋。」
