曝海基會曾想開微博、微信 邱垂正：考量須自我矮化作罷

記者劉秀敏／台北報導

陸委會主委邱垂正接受《POP撞新聞》專訪（圖／《POP撞新聞》提供）

中國國台辦日前開設臉書帳號「國務院台辦發言人」，引發網友熱烈討論，陸委會主委邱垂正今（20）日接受廣播節目專訪時表示，對於中國踏入自由開放社會，經營臉書跟公眾做自由的溝通往來，「我們是正向看待」。邱垂正並透露，海基會一度考慮開設微博、微信，加強與台商的溝通，但因為申請時必須自我矮化選「中國台灣」，經評估後便作罷。

邱垂正今日上午接受廣播節目《POP撞新聞》專訪，談及國台辦開設臉書帳號一事表示，對於對岸能夠走出資訊的舒適圈，到自由開放的社會，經營臉書跟公眾做自由的溝通往來，「我們是正向看待」。事實上，國台辦2016年也曾開設臉書帳號，只是當時沒有像現在敲鑼打鼓，而且在2020年就關掉了。

廣告 廣告

邱垂正透露，海基會一度考慮開設微博、微信，加強與台商溝通，但是在申請時必須自我矮化，要選「中國台灣」，經評估後就打消念頭。他也提到，即使申請成功，如果言論抵觸了中國官方的底線，帳號也很快就會被取消掉，因為中國是一個言論嚴格管制的環境，甚至台灣很多政府機關的官網都會被屏蔽，更別提去中國有一個說明的機會，這恐怕很困難。

邱垂正提到，專家學者也提醒，中國是不可能讓我方在那邊自由自在，毫無限制地暢所預言，「這在中國大陸任何人都不可能，怎麼會提供給台灣官方？所以我們也不這麼想。」對於國台辦開設臉書，邱垂正說，如果透過臉書能更掌握台灣民意，做出更符合兩岸或台灣民意的對台政策，「我們也是正向看待。」

不過，邱垂正也指出，臉書粉專有私訊功能，台灣民眾可以透過這個功能發送訊息給國台辦，而中國正在對台灣展開跨境鎮壓的做法，包括去年公布「懲獨22條」可以對台灣民眾立案調查，許多規範也非常寬泛、模糊，甚至只要不是支持一國兩制，就可能被列為「懲獨」的對象立案調查。他也提醒民眾，切勿配合中國對政治立場不同者發出的追緝令、懸賞令提供所謂的舉報訊息，恐嚴重違反相關法規。



更多三立新聞網報導

拒絕跨境鎮壓！國台辦嗆收萬封檢舉 邱垂正：台灣不要中了中國的伎倆

徐欣瑩喊「赴中澄清誤會」！沈伯洋批昧於現實：要我承認台灣是中國的？

藍要沈伯洋「赴中國澄清誤會」 梁文傑妙回一句酸爆館長慘中槍

國人赴陸遭限制自由！翁曉玲再出金句「很嚴重嗎？難道中國會亂逮人？」

