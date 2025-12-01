曝淡水大停水八成以上復水 侯友宜道歉：賠償機制協調中、廠商一定要負責

侯友宜表示，這段時間裡面，施工所造成的問題，已經特別設立窗口，在基本的水費會減免，相關檢討與責任的追究以外，賠償機制仍在協調當中，廠商一定要負起責任。（圖／報系資料庫）

新北市淡水區因淡北道路工程誤挖8公尺深處地下水管，11月27日晚間起爆發大停水，至今仍有大批住戶無水可用，逾6萬戶生活全面受影響。對此，新北市長侯友宜今（1）日表示，造成淡水居民不便，自己深表歉意，這幾天一直緊盯進度，目前大概有百分之八十以上復水，已經設立窗口在基本水費會減免，賠償機制在協調當中，相關檢討與責任的追究，廠商一定要負起責任。

針對淡北道路工程施作誤挖自來水管後續補償及究責，侯友宜受訪表示，淡北道路施工過程中挖破水管，造成居民不便，自己深表歉意，這幾天一直緊盯進度，目前整個進度，大概有百分之八十以上已經復水。

侯友宜指出，這段時間裡面，施工所造成的問題，已經特別設立窗口，在基本的水費會減免，相關檢討與責任的追究以外，賠償機制仍在協調當中，廠商一定要負起責任。

侯友宜也感謝這三天不眠不休的施工人員、區公所、民意代表、里長們，大家都很努力，讓淡水盡快在今天能夠百分之百完成復水，這就是目標。

