曝焚化爐環評還沒過「南投縣府先偷跑945萬標案」！陳昭姿：代表本來就是玩假的？

南投縣政府擬於名間鄉興建垃圾焚化爐，鄉民抗議程序不公，甚至在二階環評下跪陳情，爭議持續延燒。名間鄉反焚化爐自救會今（5）與民眾黨立委陳昭姿、監督施政聯盟召集人陳椒華召開記者會，指出目前焚化爐環評尚未通過、聯外道路也尚未取得同意，南投縣府竟就已經標完945萬元的道路拓寬案；並點名中央主管單位，應針對焚化爐涉及的其他相關程序予以嚴審。​

陳昭姿指出，依據《非都市土地開發審議作業規範》第 26 條規定，焚化爐聯絡道路應該至少保留兩條聯外道路，容納消防通行，但焚化爐招標案現在環評才剛進入二階範疇界定會議，兩條聯外道路之一的新民巷拓寬標案卻在2月2日就已結束，標案金額約945萬元，「南投縣府在環評尚未通過的情況下就先行發包，是不是代表環評是玩假的？」

陳椒華表示，到目前為止，焚化爐的聯外道路尚未取得主管單位經濟部水利署第四河川分署的水防道路移交許可，而名間焚化爐預定地屬於特定農業區，也尚未取得農業部的土地使用變更核可，在土地同意書都還沒拿到的情況下，為何一階環評會通過？點名2個主管機關農業部與水利局應該嚴審，不該草率接受土地變更。

水利署第四河川分署官員表示，水防道路先前南投縣府有表達要進行移交接管，但後續作業程序目前還沒有收到縣府來函；農業部則認為，此案進入審查階段，除了應備齊南投縣府的審查意見、開發必要性、不可替代性說明外，也應廢棄物清理中央主管單位環境部，取得環境部的明確開發意見才能夠進行審查。

針對自救會質疑環評與其他開發許可程序是否可以同時進行，環境部環境保護司科長楊智凱表示，環評僅針對開發計畫是否有符合環境影響衝擊的相關規範，並沒有處理其他許可問題，環評僅是決定開發許可程序最終是否通過的其中一環，不同主管機關核發許可的流程之間應是能夠平行審查。



