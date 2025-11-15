曝王世堅1動作「有角逐台北的想法」！藍議員也認可：空戰、基層實力都最強

藍綠白積極備戰2026大選，由台北市長蔣萬安坐鎮的「首都攻防戰」更是焦點戰區之一；針對民進黨可能推派的人選，除了已遞交意願書的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農之外，外界預測立委王世堅、前秘書長林右昌，或是社民黨議員苗博雅都有可能。國民黨台北市議員李明賢指出，無論空戰實力還是地方基層，王世堅仍是最強人選。

李明賢在《POP大國民》專訪中指出，雖然王世堅自評「不是最強」，但無論是空戰實力還是地方基層，王世堅都被視為最強人選，甚至王世堅在各個選區都有支持的議員參選人，後者也會合掛兩人的看板。李明賢進一步表示，一般要選縣市首長，才會在各區派議員，由此可以推斷王世堅仍不排除角逐台北市長。

「民進黨如果多幾個像王世堅的（立委）話，我認為民進黨的民調會回升」，李明賢直言，王世堅在立法院質詢的表現有目共睹，有別於部分立委以政治議題、抨擊為主，王世堅聚焦的詐騙、廢死、金管會等議題，都是民眾真正關心的事情。

李明賢表示，雖然民進黨最重大的布局是「保住台南灣」，但在新北確定推派立委蘇巧慧的情況下，台北絕對不能當作犧牲打，加上如今蔣萬安執政沒有大問題、更是成功讓輝達（NVIDIA）落腳北士科，民進黨勢必要在台北市推派「能與蔣萬安抗衡的人」；而在李明賢看來，王世堅就是最強人選。

