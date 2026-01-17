曝王金平也關心柯志恩選情！鄭麗文酸民進黨：高雄是「德意志」的展現

政治中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文今（17）日前往高雄出席「高雄-黨員Reset拓點」活動，並為國民黨提名的高雄市長參選人柯志恩拉抬聲勢。對於日前民進黨初選民調由立委賴瑞隆出線，將獲民進黨提名參選高雄市長。鄭麗文受訪時表示，對柯志恩選情「當然有信心」，並酸民進黨「果然在高雄就是德意志的充分展現。」

鄭麗文受訪時柯志恩就站在一旁，鄭麗文回答媒體提問時，主動跟媒體說「你們都沒有關心柯志恩的選舉」，這時媒體詢問鄭麗文對柯的選舉有沒有信心？鄭麗文回應表示「當然有信心！」鄭麗文說，全台灣都看到了果然在高雄就是「德意志」的充分展現，所以在民進黨內部有各種聲音，但今天關心還是高雄未來的發展，國民黨部分則非常團結。

鄭麗文透露，自己今天還遇到立法院前院長王金平，他也是滿心掛念柯志恩的選舉，藍軍的團結還不夠，而在高雄有很多無黨籍的朋友和中間選民，這也是國民黨不但推出最優秀、最優質的候選人，整個國民黨要結合地方產業、知識界、基層的力量，希望能翻轉高雄。

鄭麗文說，因此她對柯志恩信心十足，希望未來高雄選民，她相信民氣可用，不斷覺醒，不會讓高雄淪為一黨、一派、一流的禁臠。

