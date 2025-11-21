曝發小橘書是國際趨勢！林飛帆：台灣更安全

▲林飛帆表示，發放小橘書目的是讓全國民眾都能更清楚緊急時刻的避難須知。（圖／林飛帆臉書）

[NOWnews今日新聞] 國防部9月推出新版《台灣全民安全指引》，在經過改版和精修後，手冊普發將從19日起，比照選舉公報模式，讓全台900多萬家戶都能拿到手。對此，國安會副秘書長林飛帆昨（20）日表示，發放小橘書目的是讓全國民眾都能更清楚緊急時刻的避難須知，以及自救、互救的資訊，「這是必要的工作，也是國際社會正共同推動的趨勢」，「全民有準備，台灣就更安全！」

「你檢查家裡的信箱了嗎？」林飛帆透過臉書表示，政府正在向全國900多萬家戶發放《台灣全民安全指引》，只要設有戶籍的家戶都能收到這本小橘書，目的是讓全國民眾都能更清楚緊急時刻的避難須知，以及自救、互救的資訊，「這是必要的工作，也是國際社會正共同推動的趨勢」。

廣告 廣告

林飛帆說，長期處在俄羅斯軍事威脅下的國家，如芬蘭、瑞典、波羅的海三小國均有發行政府出版印製的全民防衛手冊，瑞典去年也更新了手冊，一樣家家戶戶普發，而瑞典人民將此視為必要的須知，更重要的是，瑞典從1943年以來，直到現在，每一版的全民防衛手冊，都告訴瑞典人民，一旦瑞典遭到武力攻擊，瑞典人不會放棄抵抗，更不可能投降。

林飛帆提到，法國政府20日也正式發表給全法國民眾的安全指引，書名叫做Tous Responsables，意思是，「人人有責」，非常直白了當，而法國手冊內容涵蓋核攻擊、侵略、恐攻、天災等給民眾的指引，也與台灣一樣有給民眾的物資儲備清單推薦，而台灣也接上了這個國際趨勢。

林飛帆坦言，台灣的步伐比許多一樣遭遇威權軍事威脅的國家慢了一些，不過，有開始，總是為時不晚，現在開始準備，就能建構更強韌的社會，更有力量的國家，也更能嚇阻敵人威脅。

林飛帆說，手冊正式發放，他也與內政部的同仁前去台北市的幾個里，視察發放狀況，非常感謝所有里長、里幹事、公所同仁的協助，這份《安全指引》將分四梯次，於明年1月5日前完成全國發放。

林飛帆呼籲，若您已經拿到，歡迎也拍照上傳讓更多人知道這份資訊；若您還沒拿到，請不要擔心，可以想居住地里長、里幹事、或區公所詢問，若是有不慎遺失，或是因故沒有拿到，也請向區公所詢問，「全民有準備，台灣就更安全！」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

昨拜會韓國瑜！卓榮泰向立院喊話這1事：阻止不法行為繼續發生

中國禁止日本水產進口 林佳龍喊要挺日：把一切武器化不文明

影／中國禁止日本水產進口！賴清德大啖壽司力挺 網讚台日友好